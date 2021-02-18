Для відставки Кабінету міністрів зараз нема потреби, однак потрібно посилити деякі позиції в уряді.
Про це заявив радник глави Офісу президента Михайло Подоляк, пише "РБК-Україна".
Зокрема, на запитання "чи прийшов час для відставки Кабміну", він відповів, що "зараз ще ні".
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"Мені здається, що Кабмін ще не до кінця допрацював свою каденцію", - сказав він.
За словами Подоляка, деякі позиції Кабміну потребують посилення.
"Зокрема, наприклад, у нас на сьогоднішній день дуже розірвана галузева історія по Міністерству енергетики, відсутність міністра...", - додав він.
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