Подоляк каже, що час для відставки ще не настав.

Для відставки Кабінету міністрів зараз нема потреби, однак потрібно посилити деякі позиції в уряді.

Про це заявив радник глави Офісу президента Михайло Подоляк, пише "РБК-Україна".

Зокрема, на запитання "чи прийшов час для відставки Кабміну", він відповів, що "зараз ще ні".

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"Мені здається, що Кабмін ще не до кінця допрацював свою каденцію", - сказав він.

За словами Подоляка, деякі позиції Кабміну потребують посилення.

"Зокрема, наприклад, у нас на сьогоднішній день дуже розірвана галузева історія по Міністерству енергетики, відсутність міністра...", - додав він.

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Автор: Юрій Годован