За словами спікера, деякі депутати зі "Слуги народу" висловили йому свою підтримку та заявили, що не голосуватимуть за відставку.

Голова Верховної Ради Дмитро Разумков заявив, що підписні листи щодо його відставки народні депутати зможуть отримати вже сьогодні й що в разі необхідності він готовий зустрітися та поспілкуватися з усіма фракціями.

Як передає кореспондент УНІАН, про це спікер парламенту сказав на брифінгу після засідання Конгресу місцевих та регіональних влад.

Зокрема, Разумков припустив, що якщо й було засідання фракції "Слуга народу", на якому обговорювали питання його відставки, то воно було таємне, оскільки не всі члени фракції про це знають.

"Мені багато народних депутатів телефонували й казали, що не голосували й не ухвалювали таке рішення на фракції, щоб уповноважувати голову фракції звертатися за підписними листами", - повідомив він.

За словами голови ВР, до нього зверталися деякі депутати зі "Слуги народу", які висловили йому свою підтримку та заявили, що не голосуватимуть за відставку.

"Відкритим залишається питання публічної позиції двох груп "За майбутнє" та "Довіра". Але, наскільки я пам'ятаю, в мене якихось конфліктних ситуацій з ними також не було… Якщо буде треба, то я зустрінуся з усіма фракціями та поспілкуюся", - додав Разумков.

Відставка Дмитра Разумкова: що відомо

30 вересня Разумков у Facebook повідомив, що "Слуга народу" ініціювала його відставку з посади голови Верховної Ради. Згодом у "Слузі народу" заявили, що відповідне звернення Давида Арахамії про підписні листи щодо відставки Разумкова - особиста ініціатива Арахамії.

Чутки про ймовірну відставку Дмитра Разумкова з посади голови ВР ширяться вже давно.

Читайте такожРазумков виступив проти другого терміну Зеленського17 вересня в ефірі програми "Свобода слова" Дмитро Разумков, його перший заступник Руслан Стефанчук та голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія посперечалися через законопроект про олігархів, направлений спікером до Венеціанської комісії попри позицію фракції "СН", яка виступала проти цього кроку.

Разумков пояснив, що відправив проект за зверненням чотирьох опозиційних фракцій та груп та уповноваженого ВР з прав людини.

Своєю чергою Арахамія зазначив: "Я просто хочу невеликий акцент зробити - спікера не обирають, спікера делегують, і монобільшість делегує спікера Разумкова. Просто це потрібно завжди пам'ятати. Я маю на увазі, що у нас достатньо голосів, щоб делегувати спікером будь-яку людину".

20 вересня під час засідання Погоджувальної ради Разумков звернувся до антикорупційних органів з проханням перевірити інформацію про начебто пропонування депутатам хабарів за підтримку "деяких відставок".

Перший заступник голови фракції "Слуга народу" Олександр Корнієнко запевняв, що немає жодних ініціатив щодо відставки Разумкова з посади голови Верховної Ради.

22 вересня Разумков заявив, що його не запрошували на заплановану нараду за участю фракції "СН", представників усіх гілок влади та президента.

1-2 жовтня у Трускавці в готелі Rixos Prykarpattya відбудеться виїзне засідання фракції. Планується, що в ньому візьмуть участь президент Володимир Зеленський та представники Офісу президента й уряду.

Джерело у "Слузі народу" 29 вересня повідомило УНІАН: "Я думаю, що питання Разумкова буде винесене у Трускавці. З вірогідністю у 90%".

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Автор: Антоніна Доломанжи