Через запровадження обмежень жінки-депутати місцевих рад можуть почати складати мандати, вважає нардеп.

Народний депутат України Віталій Безгін (фракція "Слуга народу") звернувся до прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля з приводу необхідності зняття обмеження щодо перетину кордону жінками-депутатами місцевих рад.

Нові вимоги, які регулюють виїзд чиновників за кордон, депутат Верховної Ради розкритикував у Facebook. Він зазначає, що в указі президента України щодо введення в дію рішенні Ради національної безпеки і оборони по виїзду закордон без відрядження посадовців не йде мова про депутатів місцевих рад (крім керівних посад). При цьому депутат додає, що такий пункт з'явився у рішенні Кабінету міністрів.

"Норма, яка виписує умови перетину кордону жінками-депутатами місцевих рад, в рішенні КМУ виписана незрозуміло. Не ясно, достатньо бути жінкою, щоб виїжджати закордон без відрядження, чи для цього має бути умова про відвідини дітей до 18 років. Якщо уряд вбачав відвідини, то це паралізує роботу прикордонників, враховуючи кількість депутатів місцевих рад і потребу по кожній жінці перевіряти, чи дійсно діти закордоном", - написав він.

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Водночас Безгін наголошує, що подібний крок може "призвести до тенденції на складання жінками-депутатами місцевих рад мандатів та руйнації системи місцевого самоврядування в країні".

Нардеп повідомив про спрямування звернення до Шмигаля щодо чіткого формулювання норми щодо жінок-депутатів місцевих рад. "Переконаний, що обмеження щодо жінок мають бути зняті, а формулювання мають бути чіткими", - наголосив Безгін.

Виїзд за кордон чиновників - що треба знати про нові правила

Як повідомляв УНІАН, 23 січня президент Володимир Зеленський підписав указ, яким посадовцям дозволяється виїзд за межі України виключно у службові відрядження. Рішення РНБО прямо забороняє чиновникам покидати Україну в приватних цілях.

27 січня Кабмін ухвалив постанову, яка забороняє на час війни виїзд чиновників за кордон без поважних причин. Денис Шмигаль підкреслив, що народні депутати, урядовці, представники місцевої влади, прокурори, судді та багато інших посадовців можуть перетинати державний кордон на підставі службового відрядження.

Шмигаль зазначив, що виїхати за кордон для переговорів, для лікування, для догляду за неповнолітніми дітьми - можна, а кататися на відпочинок - ні.

Як повідомили у Державній прикордонній службі, виїзд за кордон народних депутатів та депутатів місцевих рад, суддів, прокурорів, державних службовців, заброньованих працівників та інших категорій осіб, може здійснюватися виключно у службове відрядження.

Передбачено низку винятків із правил та дозволено виїзд: батькам-одинакам для відвідування дітей за кордоном; для лікування за кордоном; на підставі окремого рішення голови ДПСУ, у разі смерті членів сімей за кордоном.