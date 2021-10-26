Вадим Рабінович підкреслив, що Кива знаходиться під його опікою, тому ніхто йому нічого не зробить.

Нардеп "Опозиційної платформи - За життя" Вадим Рабінович вважає, що його колега Ілля Кива дуже цінний кадр для партії.

Таку думку він висловив в ефірі телеканалу "Україна 24".

"Якщо серйозно, то я вам скажу – багато хто не розуміє, але я постараюся пояснити: Кива один з найцінніших людей в нашій партії з однієї простої причини - він людина, що воювала, контужена. Він був затятий прихильник будь-якої війни. Це людина, яка пройшла усвідомлення. Він, як і (координатор ГО "Патріоти - За життя" Олег) Ширяєв, якого вони ненавидять, були оплотом Правого Сектора, але потім зрозуміли, що ведуть країну і себе не туди", - сказав депутат.

Також Рабінович підкреслив, що Кива знаходиться під його опікою, тому ніхто йому нічого не зробить.

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Як Кива породив фейк про його виключення з партії ОПЗЖ

Минулого тижня Ілля Кива в кулуарах парламенту заявив на камеру журналістам, що його нібито виключили з партії на засіданні в Полтавській області, звинувативши однопартійців Юрія Бойка і Сергія Льовочкіна "в системній роботі" проти нього.

В "Опозиційній платформі - За життя" назвали маячнею виключення нардепа Іллі Киви з лав партії.

Незабаром депутат від ОПЗЖ Вадим Рабінович записав з Кивою спільний ролик, в якому спростував слова самого ж Киви.

"Ну що, кого ви виключити з партії хочете, Киву? Хр*** лисого! Зрозуміло? До побачення!" - сказав Рабинович.

Автор: Денис Прядко