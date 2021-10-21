Сам Кива разом з Рабіновичем спростував свої ж слова.

В "Опозиційній платформі – За життя" назвали маячнею виключення нардепа Іллі Киви з лав партії.

Сьогодні вранці Кива у кулуарах парламенту заявив на камеру журналістам, що його нібито виключили з партії на засіданні у Полтавській області, звинувативши однопартійців Юрія Бойка та Сергія Льовочкіна "у системній роботі" проти нього.

"Це була їхня системна робота, яку вони вели протягом року. Тому що я не давав їм можливість зливати партію, продавати її, підробляти документи, не вести деструктивні дії щодо партійної системи", – заявив Кива.

Невдовзі депутат від ОПЗЖ Вадим Рабінович записав з Кивою спільний ролик, у якому спростував слова самого ж Киви.

"Ну що, кого ви виключити з партії хочете, Киву? Хр** лисого! Зрозуміло? Бувай!" –сказав Рабінович.

Як передає кореспондент УНІАН, член ОПЗЖ Михайло Скорик у коментарі журналістам назвав інформацію "маячнею".

"Я не знаю, що там відбувається у Полтаві, але я впевнений, що це – маячня", – відповів нардеп.

За його словами, рішення про виключення з партії ухвалює Стратегічна рада партії.

"Я думаю, що це непорозуміння", – додав парламентар.

Згодом Кива уточнив, що у мережі гуляє відео, як "якась група людей" виключає його з лав ОПЗЖ.

"Це чиста дезінформація аферистів, викритих у злочинах перед партією і перед законом. Тому я у строю, я у "Опозиційній платформі – За життя", я на вістрі атаки. І так буде завжди", – заявив депутат.

Що передувало

16 вересня нардеп Ілля Кива натякнув на вихід з партії після того, як його однопартійці нібито продали його округ у Полтавській області іншим людям.

"У Полтавській області, в Карлівському районі назначені перевибори. За рішенням, було розподілення в області відповідальності між крилом Рабіновича-Медведчука і Бойка-Льовочкіна. За рішенням, Карлівський район відійшов під юрисдикцію Киви Іллі Володимировича", – заявив Кива.

З огляду на це Кива поцікавився у Бойка, що йому ще робити, щоби його "дії не обнуляли окремими комерційними ****".

Автори: Яна Ставська, Надя Пришляк