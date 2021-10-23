​​​​​​​Конфлікту інтересів, як і прояву кумівства, він у цьому не бачить.

Депутат ОПЗЖ Василь Німченко зробив своєю помічницею невістку Марину Німченко, проте конфлікту інтересів у цьому не бачить. Жінка сама виявила бажання працювати на цій посаді.

Про це він заявив у коментарі журналістам "Схем", цитує Радіо Свобода.

Він стверджував, що, мовляв, свої "святі конфіденційні питання народного депутата" міг довірити лише близькій людині.

"Я говорю про життєдіяльність людини. В тому числі про питання здоров’я, в тому числі про питання водіння машини. Я можу помічника взяти, щоб водив мені машину? Я можу взяти помічника, який, як я говорю, миттєво друкує? Може, хтось краще за неї друкує? Я не зустрічав", – відповів депутат.

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"Який конфлікт інтересів? В чому вона може нашкодити інтересам держави?.. Який непотизм може бути? У нас сімейні династії є серед народних депутатів: є в керівництві Верховної Ради, і в депутатах. Тут є конфлікт інтересів? Не туди дивляться на конфлікт інтересів", – наголошує Німченко.

Зазначається, що Марина Німченко працює помічницею у свого свекра з вересня 2019 року. За два роки жінка офіційно отримала вже понад 374 тисячі гривень зарплати з держбюджету.

У березні 2021 року НАЗК скерувало до суду адмінпротокол щодо взяття нардепом Марини Німченко на посаду своєї помічниці. У працевлаштуванні родички агентство побачило конфлікт інтересів.

Проте вже у вересні Печерський райсуд Києва закрив справу у зв’язку з закінченням строку притягнення члена ОПЗЖ до адмінвідповідальності.

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Автор: Яна Ставська