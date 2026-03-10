Українські команди поїхали укомплектованими.

Українські професійні команди з протидії і збиття іранських ударних дронів типу "Шахед" відправились до Катару, Об’єднаних Арабських Еміратів і Саудівської Аравії.

Як передає кореспондент УНІАН, про це президент України Володимир Зеленський повідомив під час онлайн-брифінгу в WhatsApp.

"Що стосується ситуації на Близькому Сході, ми відправили наші команди, три команди професійні, укомплектовані", – повідомив Зеленський.

За його словами, на цьому тижні всі три команди будуть в трьох різних країнах:

"Перші три країни, куди ми відправили по нашим домовленостям – це Катар, Емірати, Саудівська Аравія".

Окрім того, президент повідомив, що саме Україна може отримати в обмін на надання допомоги арабським країнам на Близькому Сході.

"Передусім, ми піднімаємо питання щодо дефіцитних для нас ракет для систем протиповітряної оборони. Ми говоримо про PAC-2, PAC-3", – наголосив Зеленський.

При цьому президент нагадав, що ще рік тому Україна пропонувала Сполученим Штатам Америки дронову угоду.

"Drone deal, яка складалася із перехоплювачів, і не тільки. В принципі, такий загальний наш досвід, загальні наші можливості виробництва в об'ємі, який ми сьогодні не використовуємо. Тобто у нас просто немає фінансів профінансувати все виробництво, всі наші спроможності. Ми це пропонували передусім американцям, нашим партнерам. А те, що сьогодні Близький Схід має якийсь запит до нас, то все це є, скажімо так, частиною, в принципі Drone deal. Тому Drone deal для США абсолютно актуальна", – резюмував Володимир Зеленський.

Україна допомагає захищати небо Близького Сходу

Як повідомляв УНІАН, раніше Зеленський сказав, що українські військові фахівці будуть відправлені разом зі спроможностями для захисту цивільного населення країн Перської затоки. Українські спеціалісти передаватимуть досвід для захисту від "Шахедів" та крилатих ракет.

Раніше агентство Reuters писало, що дві країни ведуть з Україною переговори про купівлю дронів-перехоплювачів. Мова про США і Катар.

