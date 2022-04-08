Багато невдоволення і гніву з приводу п'ятого пакету санкцій ЄС проти Росії. Мовляв, не зробили так, як ми хотіли. Слабкі санкції. Беззуба реакція Заходу.

Я думаю, підходити до цього питання треба інакше.

По-перше, з початком війни в Україні політичні та економічні розрахунки європейських країн істотно не змінилися. Так, всі зрозуміли, що РФ неадекватна. Так, всі почали від неї дрейфувати подалі. Так, громадська думка стала ще більше симпатизувати українцям. Однак це не означає, що в керівництві ЄС розучилися рахувати збитки і оцінювати ризики. Звідси і небажання вводити тотальне ембарго, яке поховає їх панівні еліти разом з РФ.

По-друге, низка країн сподівається на швидке завершення війни в надії на те, щоб послабити хоча б частину санкцій. Тому рішення про ембарго на імпорт вугілля перенесли на середину серпня. А тотальне ембарго на нафту і газ не вводять, бо не бажають спалювати всі мости з РФ, ще більше, як їм здається, загострюючи конфлікт.

Захід дійшов до межі своїх санкційних можливостей.

По-третє, я вже писав, що низка країн (Британія, США, Польща) хочуть довгострокового ослаблення РФ, закінчення Москви кров'ю, а для цього швидке завершення війни, яке дозволить Путіну частково вистрибнути з цієї авантюри, не підходить. Тут добре проглядається позиція США, які вводять санкції поетапно, фактично в залежності від того, як розвивається наша війна, і різко піднімають ставки, коли приходять новини з "полів" мирних переговорів.

По-четверте, Захід дійшов до межі своїх санкційних можливостей. Повна блокада всього і вся неможлива без величезного ризику внутрішньої політичної реакції та економічної кризи. Крім того, існує думка, що загін Путіна в кут загрожує ядерними наслідками, а інші вважають, що не можна виштовхувати РФ повністю в обійми Сходу.

Нарешті, у багатьох країнах вважають, що розгін інфляції внаслідок економічних потрясінь, пов'язаних з війною, може знову створити благодатний грунт для посилення позицій всяких націонал-популістів, як це було у 2014-2015 роках. Зростання анти-елітарних настроїв в Європі і так на підйомі, в тому числі за підсумками пандемії COVID-19. А нещодавні вибори в Угорщині - хороше тому підтвердження.

Ми воюємо без союзників.

Я думаю, що у разі подальшої ескалації ЄС можуть піти на точкові обмеження, що стосуються нафти. З газом все складніше. Багато що залежатиме від того, чи зможуть в ЄС "пропетляти" між бажанням і далі фінансувати "зелений перехід" і необхідністю економити газ, паралельно будуючи додаткову інфраструктуру для прийому ЗПГ з США. А ще ж постало питання збільшення витрат на оборону.

Нам потрібно зрозуміти, що ми воюємо без союзників. Війна багато чого змінила і змінить, проте вона не змінює природи міжнародної політики, яка функціонує аж ніяк не за правилами моралі та етики.

З цієї позиції війна в Україні не відрізняється від війни в Сирії або в Ємені, в рамках яких всі теж діяли, виходячи зі своїх прагматичних інтересів, а не якихось понять справедливості і альтруїзму - змінюючи позиції по 20 разів, точково коригуючи санкції, поставляючи зброю, реагуючи або не реагуючи на мирні переговори тощо.

Realpolitik ніхто не скасовував, і те, що ми спостерігаємо на нашому прикладі зараз - це її яскрава заграва, що дає нам багато їжі для роздумів і переосмислення нашої зовнішньої політики після війни.

Ілля Куса, аналітик-міжнародник, експерт з питань міжнародної політики та Близького Сходу аналітичного центру "Український інститут майбутнього"