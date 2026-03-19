Країни Перської затоки готові допомогти Україні в обмін на нашу підтримку, - Зеленський

Зеленський підкреслює, що Росія та іранський режим недаремно допомагають одне одному.

Україна готова долучатися до спільних безпекових ініціатив, щоб якнайшвидше стабілізувати ситуацію на Близькому Сході. Про це у своєму вечірньому відеозверненні сказав президент України Володимир Зеленський.

Він зауважив, що постійні удари іранського режиму по сусідах значно дестабілізують ринки та дуже важливі лінії постачання енергоресурсів. Президент нагадав, що Росія роками робить з нашою енергетикою те саме, що іранський режим тепер з інфраструктурою у своєму регіоні.

"Удари залишків іранського режиму по Катару, по Саудівській Аравії, по Еміратах та інших країнах - це удари фактично по глобальній стабільності та по європейській енергетичній безпеці. Україна готова долучатися до спільних безпекових ініціатив, щоб якнайшвидше стабілізувати ситуацію", - наголосив Зеленський.

Відео дня

Що пропонує наша країна

За його словами, Україна давно пропонує створити "реалістичні та дієві інструменти, щоб можна було ставити на місце тих, хто блокує морські торговельні шляхи, хто знищує нормальне судноплавство, знищує енергетичну інфраструктуру".

"Україна пройшла цю зиму - через російські удари. Близький Схід та регіон Затоки зіткнулися фактично з таким же злом. Росія та іранський режим недаремно допомагають одне одному. Треба зупиняти їх, це відповідальність кожного лідера - забезпечити реальну стабільність, гарантувати безпеку. Ми всі разом точно сильніші", - сказав президент.

Безпекові домовленості з країнами регіону

Зеленський також зауважив, що за цей тиждень секретар Ради національної безпеки і оборони України Рустем Умєров був у ключових країнах Перської затоки й сьогодні у телефонному режимі вже доповідав по результатах. Завтра буде предметніша доповідь онлайн.

"Є розуміння, які нові безпекові домовленості можуть бути з країнами в цьому регіоні. Є конкретні речі, якими вони можуть підтримати нас, Україну, підтримати наш захист - передусім це ППО, - і є те, в чому ми можемо підтримати їх, і вже підтримуємо. Українські групи експертів для захисту від "Шахедів" вже у відповідних країнах, щоденно є доповіді й по їхньому виконанню завдань", - розповів глава держави.

"Судний день" на ринку газу

Як повідомлялося, раніше агентство Bloomberg зауважило, що війна на Близькому Сході вже спричинила масштабні перебої на глобальному ринку скрапленого природного газу.

Водночас найбільший удар припадає на країни, що розвиваються, але ризики швидко поширюються і на Європу.

Кожен тиждень простою найбільшого у світі заводу зі скрапленого газу означає втрату енергії, достатньої для забезпечення протягом року електрикою цілого міста масштабу австралійського Сіднея. Таким чином, енергетичне навантаження на економіки в усьому світі зростає.

