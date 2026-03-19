Світу загрожує 'судний день' на ринку газу: війна в Ірані руйнує постачання, - Bloomberg

Глобальний газовий ринок входить у фазу глибокої кризи.

Війна на Близькому Сході вже спричинила масштабні перебої на глобальному ринку скрапленого природного газу (СПГ). Найбільший удар припадає на країни, що розвиваються, але ризики швидко поширюються і на Європу, пише агентство Bloomberg.

Завод Ras Laffan у Катарі закрився на початку цього місяця після атаки іранського безпілотника, що стало першим перериванням постачання за три десятиліття роботи. Подальші удари лише посилили руйнування, і масштаби пошкоджень досі залишаються невідомими.

Кожен тиждень простою найбільшого у світі заводу зі скрапленого газу означає втрату енергії, достатньої для забезпечення протягом року електрикою цілого міста масштабу Сіднея (Австралія). Таким чином, енергетичне навантаження на економіки у всьому світі зростає.

Відео дня

Три тижні війни на Близькому Сході перевернули глобальні енергетичні ланцюги постачання. Фактичне блокування Ормузької протоки спричинило різке зростання ціни на бензин та авіаційне паливо, дефіцит газу для приготування їжі спричиняє бійки в Індії, а фермери хвилюються через дизель та добрива.

Але з практично відсутніми запасами, без стратегічних резервів і без легких замін, скраплений природний газ (СПГ) може стати однією з найгостріших болючих точок у кризі, яка розширюється.

Ефект від довгострокового шоку може бути навіть значнішим, ніж енергетична криза 2022 року, коли російське вторгнення в Україну спричинило кардинальні зміни у світових потоках газу.

"Ми вже рухаємося до сценарію газової кризи, що нагадує судний день. Навіть після закінчення війни перебої з постачанням СПГ можуть тривати місяцями або навіть роками – залежно від того, скільки часу знадобиться для усунення пошкоджень", - зазначив енергетичний аналітик MST Marquee Саул Кавонік.

В агентстві відмічають, що США все ще нарощуватимуть виробництво, але з огляду на проблеми на Близькому Сході баланс швидко стане негативним.

Аналітики попереджають, що якщо перебої триватимуть більше місяця ринок швидко перейде в дефіцит, а три місяці можуть стати найбільшим збоєм в історії постачання СПГ за півстоліття історії галузі.

Найбільше постраждають країни Азії. Зокрема, Пакистан, що отримує 99% СПГ з Катару, вже попереджає про можливий дефіцит електроенергії, оскільки газ використовується для виробництва електрики в країні.

Крім того, за даними аналітичної групи Rystad Energy, шестимісячне припинення поставок означає, що розвинені країни Європи та Азії також опиняться під тиском необхідності скорочувати споживання, якщо ціни на газ досягнуть максимумів 2022 року, особливо напередодні періоду, коли вони поповнюють запаси на зиму.

В агентстві зазначили, що потрясіння у Перській затоці вигідне іншим великим виробникам, яких вважають більш надійними, зокрема Австралію і особливо США, які поки що в значній мірі захищені від стрибків цін.

Ще одна країна, яка потенційно отримає вигоду, - Росія, яка постійно постачає скраплений природний газ до Китаю, щоб обійти більш суворі західні обмеження та втрату Європи як головного покупця газу.

Останній п'ятирічний план Китаю, опублікований на початку цього місяця, закликає до прискорення робіт над газопроводом центрального маршруту "Китай-Росія" – імовірно, йдеться про "Сила Сибіру-2". До нещодавнього часу Москва просувала проєкт з набагато більшим ентузіазмом, ніж Пекін, який вже давно більше турбувався про диверсифікацію постачання.

Тим часом, Європа та Азія ризикують змагатися за обмежені запаси, підвищуючи ймовірність цінової війни між Атлантичним і Тихим океанами.

Війна в Ірані та ринок енергоносіїв – головні новини

Після вторгнення Росії в Україну у 2022 році Європа значно посилила залежність від скрапленого природного газу, фактично відмовившись від більшої частини постачань російського газу трубопроводами.

6 березня повідомлялося, що європейці програють битву за газ. Нещодавно один танкер з СПГ, що прямував до Європи, під час рейсу розвернувся та змінив курс на Азію. Це був перший зафіксований випадок під час поточного зростання цін, коли поставка СПГ, спрямована до Європи, була перенаправлена в Азію.

9 березня стало відомо, що ціни на природний газ різко в Європі зросли, оскільки війна на Близькому Сході продовжує потрясати енергетичні ринки та порушувати морські постачання.

