Іран вдарив ракетами по Ер-Ріяду: Саудівська Аравія пригрозила військовим втручанням

Саудівська Аравія погрожує "застосувати право" на військову силу у відповідь на ракетні атаки Ірану по Ер-Ріяду та регіональним союзникам.

Міністр закордонних справ Саудівської Аравії Фейсал бін Фархан заявив, що Ер-Ріяд "залишає за собою право" застосувати військову силу проти Ірану після того, як по столиці Саудівської Аравії були запущені іранські балістичні ракети, пише "Радіо Свобода".

За словами принца Фейсала, будь-яка довіра до Тегерана була підірвана, а тиск з боку Ірану "матиме зворотний ефект політично й морально". Міністр закордонних справ звинуватив Іран у ворожих діях проти своїх сусідів, як безпосередньо, так і через регіональні проксі-сили.

Іран випустив ракети по Саудівській Аравії та Катару після удару по своїх об’єктах на газовому родовищі Південний Парс, який Тегеран звинуватив в Ізраїлі. За словами Фархана, ці атаки були заздалегідь сплановані Тегераном і не є реакцією на удар у Південному Парсі.

Напад відбувся під час зустрічі міністрів закордонних справ близько десяти країн, включно з Туреччиною, ОАЕ, Йорданією, Катаром і Сирією, у Ер-Ріяді на конференції, присвяченій війні в Ірані.

США та Ізраїль завдають ударів по Ірану з 28 лютого. Президент США Дональд Трамп зазначав, що метою операцій є знищення військового потенціалу Ірану та недопущення створення Тегераном ядерної зброї.

Президент України Володимир Зеленський сказав, що у нього "дуже погане передчуття" щодо впливу ситуації з Іраном на війну в Україні. Він зазначив, що фокус уваги США зосереджений "більше на Близькому Сході, ніж на Україні", тому мирні переговори "постійно відкладаються".

Водночас очільниця МЗС Фінляндії Еліна Валтонен зазначила, що країни НАТО не зобов'язані допомагати США у розблокуванні Ормузької протоки. Альянс "не буде втягуватися у війну за чужим вибором", підкреслила вона.

Вас також можуть зацікавити новини: