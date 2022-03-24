Швеція зможе взяти шефство над будь-яким містом, регіоном чи галуззю для їх відновлення.

Президент Володимир Зеленський запросив шведських архітекторів та компанії взяти участь у відновленні України після війни.

Про це глава держави сказав, виступаючи перед у Риксдагом Швеції.

"Впевнений, разом ми зможемо забезпечити настання миру, і тому вже зараз ми маємо думати про відбудову, про відновлення України після цієї війни. А це буде. Я запрошую шведських архітекторів, шведські компанії, шведську державу, ваш народ взяти участь у цьому історичному проекті... Я запрошую вас продемонструвати світу, усім теперішнім та майбутнім поколінням, що війна не дає результату. Але мир дає результат. І дає життя. Швеція – перша країна, якій ми це пропонуємо. Цей проект. Ви можете взяти шефство над будь-яким містом, регіоном чи галуззю для їх відновлення", - зазначив Зеленський.

Президент також наголосив, що Україна вже зробила надзвичайно багато для захисту наших спільних європейських цінностей.

Як раніше повідомляв УНІАН, 24 лютого близько 5:00 ранку Росія вдерлася на територію України. Путін назвав війну з суверенною державою "військовою операцією", покликаною нібито "демілітаризувати" і "денацифікувати" країну.

Окупанти із зухвалістю та небаченою жорстокістю обстрілюють житлові райони українських міст та населених пунктів, використовуючи артилерію, реактивні системи залпового вогню та балістичні ракети. Дії Москви засудив фактично весь світ.

Станом на 17 березня в Україні було пошкоджено, зруйновано або захоплено щонайменше 411 закладів освіти, 36 закладів охорони здоров'я, 1600 житлових будинків, 26 заводів та їх склади, 15 аеропортів, 6 ТЕС/ГЕС тощо. Крім того, втрачено понад 15 тисяч кілометрів автомобільних доріг, 5 тисяч кілометрів залізничних колій, зруйновано/виведено з ладу 15 аеропортів, 350 мостів та мостових переходів тощо. Загальна сума збитків становила 62,6 мільярда доларів.

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