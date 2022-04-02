Війна повинна закінчиться підписанням гарантій безпеки для України в багатосторонньому форматі, щоб Кремль був юридично зобов'язаний не тільки Україні.

Україна опинилася у війні з Росією "сам на сам", тому під час переговорів основним завданням було знайти таку формулу безпеки, яка зможе існувати довгий час.

Про це заявив радник керівника офісу президента Михайло Подоляк.

"Ми у війні з РФ сам на сам. Наші надії, що хтось стоятиме поруч, виявилися ілюзіями. Тому ключовим на переговорах для нас було знайти формулу безпеки України на довгі-довгі роки. Юридичну формулу, яка дозволить нам отримати інші країни, які будуть нам забезпечувати гарантії безпеки. Тому ключове в тому, як повинна закінчитися ця війна - підписання гарантій безпеки для України", - сказав Подоляк.

Він підкреслив, що будь-який договір з Росією завжди може трактуватися неоднозначно, і Кремль його може порушити.

"Ми не хотіли підписувати двосторонню з Росією угоду про мир, тому що Росія - я делікатно скажу - специфічна країна, будь-який підписаний документ із якою завжди може трактуватися неоднозначно, і вони завжди можуть його порушити. Але в багатосторонньому форматі ми хотіли, щоб Росія була серед гарантів - щоб вона була юридично зобов'язана не тільки Україні, а й перед іншими країнами-гарантами", - додав Подоляк.

Як повідомляв УНІАН, 24 лютого близько 5:00 ранку Росія почала повномасштабне вторгнення на територію України. Окупанти з небаченою зухвалістю і жорстокістю обстрілюють житлові райони українських міст і населених пунктів, використовуючи артилерію, реактивні системи залпового вогню та балістичні ракети.

Президент Володимир Зеленський заявив, що для України у війні з Росією прийнятна тільки перемога, але Київ не піде заради миру на територіальні поступки агресору.

Глава держави підкреслив, що очікує від провідних країн світу зобов'язань щодо безпеки України, а також висловив переконання, що Україна здатна зробити НАТО набагато сильнішим.

Вас також можуть зацікавити новини: