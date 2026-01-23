Москва просуватиме 'формулу Анкориджа' на переговорах в ОАЕ, - Reuters

При цьому Україна вже попереджала, що дарувати свої території Росії не буде.

Ключовою темою тристоронніх переговорів України, США та Росії в ОАЕ стане питання Донбасу. Кремль вимагає передачі решти регіону, як ключову умову закінчення війни, пише Reuters.

"Вимога президента Росії Володимира Путіна, щоб Україна віддала 20% Донецької області, які вона досі утримує – близько 5000 кв. км, – виявилася головною перешкодою для проривної угоди", – йдеться у публікації.

Наближений до Кремля співрозмовник Reuters заявив, що Москва розглядає "формулу Анкориджа", начебто узгоджену між Трампом і Путіним на їхній зустрічі у серпні. Ця формула, за словами джерела, означає контроль Росії над усім Донбасом і заморожування поточної лінії фронту на усіх інших ділянках.

В іншій публікації Reuters зауважує, що Зеленський, за його власними ж словами, не бачить причин дарувати Путіну решту Донбасу, адже це спростить росіянам подальше просування вглиб України.

"Частина Донбасу, яку досі утримує Київ, включає Слов'янськ та Краматорськ, "міста-фортеці", що є частиною сильно укріпленої лінії оборони, включаючи окопи, протитанкові перешкоди, бункери та мінні поля, розташовані навколо них. Київ вважає ці міста життєво важливими для оборони решти України, оскільки земля на захід від Донецька набагато рівніша, що полегшує Росії просування та захоплення територій на східному березі Дніпра", – йдеться у публікації.

Разом з тим видання зауважує, що, за оцінками західних військових аналітиків, Росії потрібно рік або більше, аби захопити решту Донбасу за поточних темпів просування.

Як пише Reuters, якщо раніше Донбас був дуже важливим економічним центром, то тепер він повністю зруйнований і має більше політичне значення. Разом з тим в надрах цієї території залишаються багаті запаси корисних копалин, включно із рідкісними титаном і цирконієм.

"Доля Донбасу вплине на формування історичної спадщини Путіна та Зеленського. Путін позиціонує себе як захисника етнічних росіян усюди. Забезпечення безпеки всього Донбасу є центральним у його наративі. Зеленський з 2022 року здобув репутацію непохитного захисника своєї країни від набагато більшого та могутнішого сусіда", – пише видання.

Як писав УНІАН, раніше сьогодні президент Володимир Зеленський заявив, що на тристоронній зустрічі України, США та РФ в Абу-Дабі ключовим буде територіальне питання – доля Донбасу. Зокрема планується обговорення того, як це бачать усі три сторони.

Тим часом речник правителя РФ Дмитро Пєсков заявив, що однією з ключових умов Росії для підписання мирної угоди є виведення Збройних сил України з території Донбасу. Водночас він зазначив, що Москва не вважає за доцільне публічно розкривати деталі переговорного процесу. Він також повідомив, що російська робоча група з безпеки на переговорах в ОАЕ складатиметься виключно з представників Міністерства оборони РФ, які напередодні отримали відповідні інструкції від Володимира Путіна.

