'Закінчимо цю війну': Зеленський розкрив плани на тристоронню зустріч з РФ і США

Війна може завершитися, якщо всі сторони працюватимуть, зазначив Зеленський.

На тристоронню зустріч з РФ та США в Обʼєднані Арабські Імірати поїде вся переговорна група від України. Про це повідомив президент Володимир Зеленський під час розмови з журналістами у Давосі.

За його словами, від України зокрема поїдуть секретар Ради національної безпеки й оборони Рустем Умєров, керівник Офісу Президента Кирило Буданов, перший заступник керівника Офісу Президента Сергій Кислиця, голова фракції "Слуга народу" у Верховній Раді Давид Арахамія та начальник Генштабу ЗСУ Андрій Гнатов.

"Військові повинні бути присутні. Це буде тристороння зустріч на рівні переговорників. Подивимося, який буде результат. Два дні будуть працювати", – сказав Зеленський.

Він додав, що поки що не знає, чого очікувати від цієї зустрічі. Водночас він зауважив, що на ній Україна побачить, чи готова РФ обговорювати різні пункти мирного плану.

"Тоді я отримаю інформацію від них, вони скажуть, які настрої в переговорах, чи знайшли вони якісь точки дотику. Я думаю, ми в тому моменті, коли якщо всі сторони будуть працювати багато, ми закінчимо цю війну. Але якщо хтось гратиме в ігри, війна продовжуватиметься", – додав Зеленський.

Мирні переговори: важливі новини

Нагадаємо, раніше про організацію тристоронньої зустрічі України, РФ та США повідомив президент Володимир Зеленський. Він зазначив, що зустріч в ОАЕ триватиме 23 та 24 січня.

Також Зеленський після переговорів з Трампом заявив, що українсько-американські документи про припинення війни "майже готові". За його словами, Росія також має бути готова завершити цю війну, а тому тиск на Москву має зростати, як і підтримка України.

