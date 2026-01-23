Переговори в ОАЕ: Зеленський назвав ключове питання

На зустрічі будуть обговорюватися модальності вирішення цього питання.

На тристоронній зустрічі представників України, США та РФ ключовим питанням стане територіальне щодо Донбасу.

Як передає кореспондент УНІАН, про це президент Володимир Зеленський повідомив під час онлайн-брифінгу в WhatsApp.

Зокрема, глава держави прокоментував, яке саме залишилося вирішити питання між українською і американською переговорними командами, про що раніше повідомив спеціальний представник США Стів Віткофф.

Ключове питання – це Донбас

"Питання Донбасу ключове. Його будуть обговорювати, і обговорювати модальність, як три сторони це бачать в Абу-Дабі. Сьогодні і завтра", - відзначив Зеленський.

Він додав, що вночі і зранку говорив з українською переговорною групою, зокрема, з секретарем Ради національної безпеки і оборони Рустемом Умєровим.

"Він попрацює і на кожному етапі тих чи інших розмов або домовленостей буде мені давати відповідні сигнали. Будемо ділитися з вами", - сказав Зеленський.

Результати зустрічі з президентом США Дональдом Трампом в Давосі

Як відзначив президент України, вчора, 22 січня, відбулася "позитивна зустріч" з президентом США Дональдом Трампом та з його командою.

Передусім, Зеленський вважає зустріч позитивною через те, що він порушував питання посилення протиповітряної оборони України. "США повернуться з позитивним результатом. Коли результат буде в Україні, тоді я обов'язково про це скажу", - відзначив Зеленський.

Також вчора йшлося і про гарантії безпеки для України. "Вони дійсно готові. І договір готовий для підписання", - повідомив Зеленський.

Як додав глава держави, "буде багато різних технічних деталей, і на основі цього документа з'являться додаткові документи, але головна така магістральна домовленість про гарантії безпеки є".

Тепер Зеленський чекає від президента Трампа дати і місця для підписання угоди про гарантії безпеки. "Це up to him [це залежить від нього]. Ми готові підписувати такий важливий для нас, ще раз підкреслюю, впевнений, що це історичний документ, - наголосив Зеленський.

Крім того, він пояснив, чому згадує про те, що є багато деталей.

"Ви знаєте, що такий документ чекає ратифікація в Конгресі Сполучених Штатів, в парламенті України. Тому, ще на цьому шляху багато, багато кроків", - додав президент.

Крім того, під час зустрічі мова йшла і про підготовку договору про економічне "процвітання" й післявоєнне відновлення України.

"Що стосується про Prosperity package, також ми обговорювали цю купу документів, тому що там дійсно їх кілька. Вони ще не готові, але бачимо майбутнє з позитивним результатом", - сказав Зеленський і додав, що треба ще більше попрацювати над цим документом.

Перспектива запровадження зони вільної торгівлі між Україною та США

"Обговорювали це питання. Трамп підтримує цю ідею. Для нашого бізнесу це буде позитивне рішення. Подивимось деталі, безумовно, але ми вдячні за таку пропозицію. Трамп ще раз підтвердив, що Україна це отримає", - наголосив Зеленський.

Коли почнуться переговори

Як уточнив у коментарі журналістам радник президента України з питань комунікацій Дмитро Литвин, переговори в ОАЕ розпочинаються ввечері.

Переговори в ОАЕ

Як повідомляв УНІАН, на тристоронню зустріч з РФ та США в Обʼєднані Арабські Імірати поїде вся переговорна група України - секретар Ради національної безпеки й оборони Рустем Умєров, керівник Офісу президента Кирило Буданов, перший заступник керівника Офісу президента Сергій Кислиця, голова фракції "Слуга народу" у Верховній Раді Давид Арахамія та начальник Генштабу ЗСУ Андрій Гнатов.

На цих тристоронніх зустрічах в ОАЕ сторони можуть показати одна одній варіанти по територіях на сході України.

Раніше Стів Віткофф заявив, що 20-пунктний мирний план готовий на понад 90%.

