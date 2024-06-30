Політик закликав залишатися об'єднаними.

Марк Рютте у своєму останньому на посаді прем’єр-міністрп Нідерландів зверненні до народу закликав країну підтримувати Україну та берегти мир.

"Надзвичайно важливо, щоб наша країна була включена в Євросоюз і НАТО. ... Разом ми сильніші. Особливо зараз, коли війна відбувається за кілька годин польоту від нашої країни", – сказав Рютте, передає Голос Америки.

"Ця думка повинна мотивувати нас продовжувати підтримувати Україну. Для миру там і безпеки тут", - наголосив політик. Відео дня

Також Рютте у відеозверненні подякував народу за можливість очолювати уряд. "Вважаю великою честю і задоволенням бути вашим прем’єр-міністром. Я робив це з неймовірним задоволенням. Дякую. Дякую. Дякую", - сказав політик.

Він зауважив, що найбільшим викликом під час його прем'єрства стала авіакатастрофа пасажирського літака рейсом MH17, що сталась над Донецьком 10 років тому.

Рютте обрано генсеком НАТО

Посли НАТО 26 червня затвердили прем'єр-міністра Нідерландів Марка Рютте новим генсеком альянсу, після того, як 30 вересня закінчиться термін повноважень Єнса Столтенберга. Це рішення ухвалене на кілька місяців пізніше, ніж планувалось, та спричинило внутрішній конфлікт між країнами-членами.

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