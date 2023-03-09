Президент України вірить, що Вашингтон допоможе захистити українське небо.

Рішення про передачу Україні винищувачів могло б вирішити хід війни з Російською Федерацією. Київ чекає цей крок від західних союзників.

"Ми дуже потребуємо цього і просимо президента Байдена, щоб США могли почати підготовку українських пілотів. Він сказав мені, що над цим працюватимуть. Я вірю, що США дасть нам можливість захистити небо", - заявив президент України Володимир Зеленський в інтерв'ю для CNN.

При цьому він зазначив, що хоч це рішення дуже важке, але Україна очікує його, адже саме поставки винищувачів можуть вирішити хід війни.

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"Я сказав Байдену, що нам потрібні ці літаки, вони допоможуть нам захистити себе. Ось чому вони нам терміново потрібні", – підсумував Зеленський.

Винищувачі для України - що відомо

Глава Міноборони Олексій Резніков заявив, що українська армія отримає два-три типи винищувачів незважаючи на те, що багато урядів відмовляються від поставок літаків.

При цьому в Конгресі США заявили, що Україні може отримати винищувачі у вирішальний момент. За словами президента США Джо Байдена, Київ поки не потребує літаків.

Водночас українські льотчики проходять випробування на базі ВПС США. Таким чином США хоче зрозуміти рівень українських пілотів.

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