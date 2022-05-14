Очікується, що тема України стане головною на економічному форумі.

Президент України Володимир Зеленський виступить на Всесвітньому економічному форумі в Давосі.

Про це пише Вloomberg.

Його виступ у режимі відеозвернення планується 23 травня, в день відкриття конференції.

"Світ знаходиться в історично поворотному моменті, і це вимагає від нас термінового і швидкого вирішення поточних геоекономічних і геополітичних проблем", - сказав представник форуму Ян Цопф.

За його словами, це буде важливий "український момент" - велика увага в Давосі буде приділена обговоренню майбутнього України, яке вплине на глобальне співтовариство.

Також зазначається, що серед українських політиків, які особисто приїдуть на захід, будуть віце-прем'єр Михайло Федоров і мер Києва Віталій Кличко.

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