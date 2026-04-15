Віткофф і Кушнер підтвердили, що приїдуть в Україну, - Зеленський

При цьому, президент України зауважив, що Київ не отримав жодної інформації про те, коли представники США можуть приїхати.

Спеціальний посланник президента США Стів Віткофф та зять Трампа Джаред Кушнер планують приїхати в Україну, заявив президент України Володимир Зеленський під час пресконференції з прем'єр-міністром Норвегії Йонасом Гар Стере в Осло.

За словами Зеленського, цей намір вони озвучили під час останньої розмови. Проте коли цей візит може відбутися, поки що невідомо.

"Ми не отримали жодної інформації про те, коли вони приїдуть. Вони сказали мені, на самому початку квітня – 1-го чи 2-го квітня – у мене була розмова з ними, у всієї моєї команди була розмова з ними. Це була позитивна розмова між нами, і вони підтвердили, що приїдуть", - розповів Зеленський.

Відео дня

На думку президента України, це справедливе рішення, оскільки Віткофф та Кушнер багато разів були у Москві і "важливо дати сигнал нашому суспільству".

"Ми чекатимемо на них у будь-який час коли вони будуть готові, але я думаю, що зараз їхній фокус на Ірані та Близькому Сході. У будь-якому разі для нас важливо продовжити контакт з американцями", - додав Зеленський.

Мирні переговори: останні новини

Раніше УНІАН повідомляв, що колишній спецпредставник США у справах України у 2017-2019 роках Курт Волкер вважає, якщо війна з Іраном завершиться, і вдасться знизити ціну на нафту, то російський диктатор Володимир Путін може замислитися над припиненням війни в Україні. При цьому, Волкер визнає, що найближчим часом очільник Кремля не завершить збройну агресію. На думку колишнього спецпредставника США в справах України, Путін наразі виграє від ситуації з війною проти Ірану. Волкер припускає, що очільник Кремля хоче подивитися, що буде з цінами на нафту, що відбуватиметься на фронті та яку політику оберуть США.

Також ми писали, що речник президента РФ Дмитро Пєсков заявив, що на фронті починає домінувати "позитивна для нас динаміка", тому переговори будуть йти інакше. За його словами, "СВО просувається" і в Києві знають про успіхи РФ на фронті. Таку заяву Пєсков зробив попри те, що Україні вдалося останнім часом повернути собі перевагу на полі бою.

Вас також можуть зацікавити новини: