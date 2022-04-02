Багато присутніх на саміті нормандської четвірки в грудні 2019 року були переконані, що глава Кремля ненавидить молодого українського колегу.

Володимир Путін зненавидів українського президента Володимира Зеленського з першої зустрічі на саміті "нормандської четвірки".

Як пише The Wall Street Journal у своєму дослідженні про причини початку війни Росії проти України, Зеленський "викликав зневагу Путіна на їхній першій та поки єдиній зустрічі - саміті в Парижі у грудні 2019 року, де Макрон і Меркель намагалися вийти з глухого кута з виконанням Мінських угод"

Видання нагадує, що Зеленський категорично відкинув російську інтерпретацію угод.

"Росіяни були в люті", - цитує WSJ високопоставленого французького чиновника. За його словами, багато присутніх на тій зустрічі переконані, що російський лідер ненавидить молодого українського колегу.

Як повідомляв УНІАН, за даними WSJ, за кілька днів до початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну канцлер Німеччини Олаф Шольц зробив останній крок для врегулювання відносин між Москвою і Києвом.

Німеччина, зокрема, рекомендувала Україні відмовитися від своїх євроатлантичних прагнень. Цей договір повинні були підписати президент РФ Володимир Путін і президент США Джо Байден, які б спільно гарантували безпеку України.

Зеленський відповів Шольцу, що Путіну не можна довіряти в дотриманні такої угоди і, що більшість українців хочуть вступу країни в НАТО.

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