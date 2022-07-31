У програмі візиту спікерки не йдеться про заплановану поїздку на Тайвань.

Спікерка Палати представників США Ненсі Пелосі вирушила в Азію. В рамках турне вона відвідає низку країн, але все ж не полетить на Тайвань на тлі погроз Китаю.

Про це Пелосі повідомила у Twitter.

"Я очолюю делегацію Конгресу в Індо-Тихоокеанському регіоні, щоб підтвердити непохитну відданість Америки нашим союзникам і друзям у регіоні. У Сінгапурі, Малайзії, Південній Кореї та Японії ми проведемо зустрічі високого рівня, щоб обговорити, як ми можемо просувати наші спільні інтереси та цінності", - заявила Пелосі.

Водночас прес-служба Пелосі опублікувала програму її азійського турне. Зазначається, що спікерка відвідає Малайзію, Південну Корею, Сінгапур та Японію. Про візит на Тайвань не йдеться.

Нагадаємо, що вчора спікерка Палати представників США Ненсі Пелосі вирушила в Азію з робочими візитами. Повідомлявлося. що вона, ймовірно, навідається в Тайвань, попри вкрай негативну реакцію Китаю. За польотом Пелосі стежили понад 50 тисяч людей.

Дебати навколо візиту Пелосі на Тайвань і реакція Китаю

Як повідомлялося раніше, спікерка Палати представників США Ненсі Пелосі заявляла, що має намір відвідати Тайвань після 1 серпня. Американські видання Bloomberg і NBC з посиланням на джерела повідомляли, що 29 липня стартує турне офіційної делегації Конгресу США на чолі з Ненсі Пелосі країнами Азії. Очікуються візити до Японії, Південної Кореї, Малайзії та Сінгапуру. Візит на Тайвань поки вказаний як "попередній".

Про те, чи слід Пелосі відвідати Тайвань, розгорнулися дебати. Це пов'язано зі зростанням стурбованості з приводу того, що Пекін може піти на військові дії проти демократичного Тайваню.

Члени Конгресу від обох партій закликають Пелосі не відмовлятися від візиту, кажучи про те, що відмова через протести Китаю буде рівносильна поступці Пекіну.

Китай заявляв, що відповість "рішучими заходами", якщо Пелосі відправиться на Тайвань. Напередодні Чжао Ліцзянь, офіційний представник міністерства закордонних справ Китаю, повторив, що Пекін "твердо заперечує" проти можливого візиту.

Джо Байден не підтримав ідею Пелосі. Він сказав, що Міністерство оборони США проти відвідування Тайваню американськими офіційними особами.

"Військові вважають, що зараз це не дуже хороша ідея", - сказав він журналістам у середу ввечері.

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