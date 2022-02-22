Він закликав до мирного врегулювання конфлікту.

Генеральний секретар ООН Антоніо Гутерріш заявив, що рішення РФ про визнання "ЛНР" і "ДНР" не відповідає принципам Статуту Організації Об'єднаних Націй.

Про це повідомляють у прес-службі ООН.

"Генеральний секретар серйозно стурбований рішенням Російської Федерації щодо статусу деяких районів Донецької та Луганської областей України. Він закликає до мирного врегулювання конфлікту на сході України відповідно до Мінських угод, схвалених Радою безпеки", - йдеться в повідомленні.

Гутерріш заявив, що своїм рішенням Росія порушує територіальну цілісність і суверенітет України.

Також він закликав зосередити всі зусилля на забезпеченні негайного припинення бойових дій, захисту цивільних осіб та запобіганні будь-яких дій і заяв, які можуть призвести до подальшої ескалації небезпечної ситуації в Україні та навколо неї.

Нагадаємо, що 21 лютого президент Росії Володимир Путін прийняв рішення про визнання терористичних угруповань" ДНР" і "ЛНР".

В Євросоюзі заявили, що введуть обмежувальні заходи проти причетних до цього осіб, а президент США Джо Байден вже підписав указ про санкції проти ОРДЛО.

Вас також можуть зацікавити новини: