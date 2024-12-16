На думку Трампа, поки він був президентом США, то російський диктатор Володимир Путін не думав про вторгнення в Україну.

Майбутній президент Сполучених Штатів Дональд Трамп, інавгурація якого відбудеться 20 січня 2025 року, заявив, що на відбудову зруйнованих російськими окупантами міст України може знадобитися 100 років. Таку заяву республіканець зробив під час виступу перед журналістами.

"Це 100-річна відбудова, і ви ніколи не зможете відновити все так, як було. Як шкода, що цього не повинно було статися. Якби я був президентом, цієї війни не було б", – сказав він.

На думку Трампа, поки він був президентом США, то російський диктатор Володимир Путін не думав про вторгнення в Україну.

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Крім того, він зауважив, що воєн за час його минулої каденції (2017-2021 роки, – УНІАН) не було, а зараз – "весь світ вибухає".

Війна в Україні: збитки внаслідок агресії РФ

Днями голова Комітету ВР з питань організації держвлади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку і містобудування Олена Шуляк заявила, що збитки внаслідок війни наразі можуть перевищити $600 мільярдів.

За словами Шуляк, при нинішньому фінансуванні у 4 млрд грн на рік для повної компенсації за зруйноване і пошкоджене житло знадобиться 1575 років.

"Щодо реальної картина збитків, то за даними Світового банку, прямі збитки, завдані Україні з 24 лютого 2022 року по 31 грудня 2023 року склали 152 млрд доларів. Це включає не лише житловий фонд, але навіть без врахування 2024 року, потреба у відновленні за прямими збитками, та за поточним курсом оцінюється близько 6,3 трильйона гривень ", – заявила вона.

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