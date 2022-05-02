Лідер грецької опозиції називав "Азов" неонацистським формуванням.

Президент Володимир Зеленський спростував твердження про те, що "Азов" - це радикали та неонацисти.

Про це йшлося у його інтерв'ю грецькій телекомпанії EPT.

Відповідаючи на запитання про звинувачення "Азов" у неонацизмі, президент наголосив, що полк "Азов" – формування Національної гвардії, є частиною української армії і до політики стосунку не має.

Зеленський пояснив, що під час вторгнення РФ у 2014 році, коли сформувався добровольчий батальйон Азов, деякі його заклики були радикальними.

"У 2014 році, коли країну захищали добробати, багато з їхніх закликів були досить радикальними щодо Російської Федерації. Це були добровольці і це була їхня особиста точка зору. Полк "Азов" – не добровольці, входить до складу Національної гвардії. Вони є офіційною армією нашої держави. Той, хто хотів займатися політикою, вони пішли і займаються політикою. Ті, хто вирішив діяти у НГУ, вони стали частиною НГУ", - заявив Зеленський.

Зеленський запевнив, що в Україні, попри війну, закликів до радикалізму у порівнянні з іншими країнами "дуже мало".

"Ми вважаємо, що те, що роблять російські військові у нашій державі, це і є нацизм", - наголосив президент.

На початку квітня президент звертався до парламенту Греції. Разом із виступом Зеленського було показано звернення двох бійців "Азова" грецького походження, які захищають Маріуполь.

Лідер опозиційної партії "Сіріза" у грецькому парламенті Алексіс Ципрас назвав "Азов" неонацистським формуванням та розкритикував факт звернення добровольців до парламенту Греції.

Раніше Японія виключила полк "Азов" із списку терористичних організацій.

Вас також можуть зацікавити новини: