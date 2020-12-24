Детективи застали голову ОАСК зненацька на святкуванні у колишнього нардепа.

Національне антикорупційне бюро України (НАБУ) показало, як вручали повістку про виклик до Вищого антикорупційного суду голові Окружного адмінсуду Києва (ОАСК) Павлу Вовку.

Читайте такожДетективи НАБУ вручили голові ОАСК Вовку повістку про виклик до Вищого антикорупційного судуВідповідне відео опубліковано на Facebook-сторінці НАБУ.

"Ось як це було...", - наголошується у підписі до відео.

На записі видно, що Вовка явно застали зненацька. Як повідомили в бюро, вручення повістки відбулося під час святкування, організованого колишнім народним депутатом, президентом одного з юридичних вишів України.

Павло Вовк фактично тікає від детектива, який зачитує і намагається вручити йому повістку.

"Я не знаю, хто ви", - говорить він.

У підсумку суддя сідає в автомобіль, а детектив передає йому документ всередину. Але перед тим, як поїхати, Вовк викидає повістку.

Справа про захоплення влади: у чому підозрюють Вовка

17 липня відбулися обшуки в ОАСК, а також у Державній судовій адміністрації (ДСА). Потім детективи НАБУ пред'явили підозри у створенні злочинної організації і захопленні влади голові ОАСК Павлу Вовку, його заступнику Євгену Аблову, п'ятьом суддям і керівнику ДСА Зиновію Холоднюку.

За даними Спеціалізованої антикорупційної прокуратури, 12 осіб на чолі з головою ОАСК діяли в рамках злочинної організації, яка мала на меті захоплення держвлади шляхом встановлення контролю над ВККС, Вищою радою правосуддя і створення штучних перешкод в їх роботі. Також НАБУ оприлюднило записи розмов нібито цих суддів.

У САП стверджують, що ця злочинна організація ухвалювала замовні рішення у власних інтересах, а також в інтересах політичних і ділових кіл.

Пізніше Вовк і Холоднюк заявили, що їм не вручали повідомлення про підозри.

11 серпня у НАБУ заявили про оголошення у розшук сімох фігурантів у справі про можливе захоплення державної влади влади керівництвом ОАСК. Йшлося про Вовка, Володимира Келеберду, Ігоря Качура, Миколу Сіроша, Ігоря Погрібніченка, Олексія Огурцова, Сергія Остапця.

12 серпня в Окружному адмінсуді Києва запевнили, що оголошені в розшук судді - на робочих місцях.

1 вересня Вища рада правосуддя \відмовилася відсторонити Вовка від здійснення судочинства.

Також ВРП повернула генпрокурору три клопотання про тимчасове відсторонення суддів ОАСК і ще два відмовилася задовольнити. Рішення ВРП стосуються Аблова, суддів Погрібніченка, Огурцова, Качура та Келеберди.

1 жовтня ВАКС відсторонив Холоднюка від посади.

3 листопада НАБУ оголосило Вовка у розшук.

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Автор: Катерина Шварц