"Слуги народу" намагаються "в обхід регламенту" звільнити очільника парламенту, стверджує голова фракції "Голос".

Сьогодні може відбутися відсторонення Дмитра Разумкова від головування на засіданні Верховної Ради.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сказав в коментарі журналістам голова фракції "Голос" Ярослав Железняк.

За його словами, фракція "Слуга народу" намагається "в обхід регламенту" звільнити голову ВР.

"Яка у них ідея? Сказати, що пан Разумков страшно порушує регламент… Після цього проголосувати відсторонення", – сказав депутат.

Читайте такожАрахамія помстився Разумкова за непокору і видалив з чату "слуг"За його словами, в такому випадку буде ініціатива щодо того, щоб відсторонити Разумкова від ведення пленарних засідань і "запустити лічильник, щоб в четвер вже голосувати це питання".

Железняк зазначив, що згідно зі ст. 76 і ст. 77 регламенту ВР, "це неможливо, тому що там щонайменше звіт голови готується два дні, має бути два дні на ознайомлення", тобто це займе понад тиждень.

За його словами, в "Слузі народу" намагаються прискорити процес звільнення Разумкова, бо "багато депутатів зараз спілкуються з Разумковим або з іншими колегами і змінюють свою думку", тобто можуть не проголосувати за його відставку.

За словами Железняка, всі в монобільшості розуміють, що якщо цей процес затягнеться, то в них може стати менш як 200 голосів і відповідно відставка не буде підтримана.

Нагадаємо, 4 жовтня Дмитро Разумков повідомив, що стартувала процедура його відкликання з посади спікера парламенту.

Раніше Разумков заявив, що питання про відставку голови парламенту не може розглядатися на поточному тижні. Він наголосив на необхідності дотримання під час розгляду питання про його звільнення всіх передбачених регламентом Верховної Ради процедур.

За словами спікера, відповідно до регламенту, необхідно провести аудит кошторису парламенту і підготувати звіт голови Верховної Ради, а також роздати ці матеріали депутатам за два дні до розгляду питання. Разумков зазначив, що з огляду на ці вимоги закону на поточному тижні розглянути питання про його відставку об’єктивно неможливо.

У "Слузі народу" 2 жовтня повідомили, що зібрали необхідну кількість підписів депутатів для розгляду питання про відставку Разумкова з посади голови ВР і планують цього тижня розпочати відповідну процедуру.

Автор: Надя Пришляк