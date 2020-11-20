23 листопада Вища рада правосуддя проведе національну дискусію на тему: "Доступ до правосуддя: реалії та перспективи".

Про це повідомляє прес-служба Національної асоціації адвокатів України.

Рішення про необхідність проведення такої дискусії було ухвалене на засіданні Ради адвокатів України 17 листопада через постійні перешкоджання професійній діяльності адвокатів, зокрема з боку суддів Вищого антикорупційного суду.

За словами голови НААУ, РАУ Лідії Ізовітової, попри неодноразові звернення до міжнародних інституцій, органів державної влади і суддівського врядування, ситуація не змінюється. Тому вона запропонувала звернутися до Вищої ради правосуддя для організації дискусійного майданчику і обговорення проблем роботи судової системи.

"Звертаємося до Вищої ради правосуддя для того, щоб вони, опікуючись незалежністю судової влади, започаткували, за нашою в тому числі ініціативою, національну дискусію з цих питань. Це питання стосується не тільки окремого суду, а всієї судової системи. Все це має відбуватися в межах дискусії про незалежність судової влади", - зауважила Лідія Ізовітова.

Вища рада правосуддя оперативно відреагувала на звернення НААУ і на 23 листопада організує національну дискусію на тему: "Доступ до правосуддя: реалії та перспективи". Під час заходу обговорять законопроекти № 3711, № 3711-1, № 3711-2, які стосуються реформи судової системи і законопроект, який розробило Міністерство юстиції у світлі висновку Європейської комісії "За демократію через право" (Венеційська комісія) щодо законопроекту № 3711.

До участі в дискусії запрошені судді, представники органів суддівського врядування та самоврядування, адвокати, науковці, члени провідних професійних громадських організацій і асоціацій, представники органів виконавчої та законодавчої гілок влади, міжнародні та національні експерти.

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Автор: УНІАН