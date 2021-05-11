Процедуру вручення підозри перенесли на 11 травня.

Служба безпеки України планувала вручення підозри нардепу від ОПЗЖ Віктору Медведчуку ще 9 травня, однак була вимушена перенести цей захід.

Про це пише УП із посиланням на джерела в правоохоронних органах.

"9-го він повернувся до України на літаку, кілька разів він змінював дату вильоту. Після прильоту його машину дорогою з аеропорту зупинити не вдалося. Потім він пішов на мітинг, і слідчі вирішили не створювати "картинку". Оскільки 10 травня не працювали суди, весь процес почався 11 травня", - пише видання.

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Також зазначається, що станом на 17:30 сьогодні правоохоронці не володіли інформацією про місцезнаходження нардепа від ОПЗЖ. За словами співрозмовників видання, легально виїхати з України він не міг, тому "або він тут, або хтось йому "допоміг" виїхати".

Що стосується колеги Медведчука - Тараса Козака, то він, за даними джерел, давно покинув територію України.

Справа проти Медведчука: що відомо

Сьогодні, 11 травня, генпрокурор Ірина Венедіктова підписала повідомлення про підозру в державній зраді депутатам від ОПЗЖ Медведчуку і Тарасу Козаку.

Також вона повідомила, що за результатами обшуків місцезнаходження Медведчука не встановлено, і тому СБУ вживає заходів зі встановлення його місця перебування та вручення клопотання про тримання під вартою.

Як повідомило джерело УНІАН, правоохоронці проводили обшуки у помешканнях Медведчука за двома адресами у Києві та в офісі ОПЗЖ на вулиці Велика Васильківська.

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Автор: Юрій Годован