Очільник українського МЗС також виступив перед Радою ЄС із закордонних справ.

Перемовини щодо вступу України до Європейського Союзу розпочнуться вже завтра, 25 червня. Про це заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба на своїй сторінці у соцмережі X.

За його словами, сьогодні він мав виступ перед Радою ЄС із закордонних справ.

"Я подякував 27 країнам-членам ЄС за схвалення переговорних рамок України та Молдови. Наші переговори про вступ до ЄС розпочнуться завтра", - запевнив очільник МЗС. Відео дня

Під час своєї промови Кулеба наголосив на важливості 14-го пакету санкцій ЄС для того, аби надалі придушувати військову економіку президента РФ Володимира Путіна. Також міністр відзначив останні кроки Європейського Союзу щодо використання заморожених активів РФ в інтересах України.

Крім того, дипломат закликав союзників пришвидшити постачання військової допомоги, зокрема засоби ППО, а також розширити виробництво оборонної промисловості.

"Ми можемо і повинні перемогти російську агресію на українській землі, щоб забезпечити довгостроковий мир і стабільність у всій Європі", - зауважив Кулеба.

Вступ України до ЄС - останні новини

Як писав УНІАН, Рада Європейського Союзу офіційно затвердила переговорні рамки про вступ України та Молдови до ЄС. Також про початок перемовин повідомила й президентка Молдови Мая Санду.

"Рада ЄС схвалила загальні позиції ЄС, у тому числі переговорні рамки, для переговорів про вступ з Україною і Молдовою. Це відкриває шлях для запуску переговорів у вівторок 25 червня у Люксембурзі", - йдеться у заяві Ради.

Пізніше стало відомо, що в Україні сформували переговорну делегацію щодо вступу в ЄС. До неї увійшло 34 перемовники, серед яких голова Офісу президента Андрій Єрмак, заступник керівника Офісу президента Ігор Жовква, перший заступник голови Верховної Ради Олександр Корнієнко, міністр довкілля та захисту природних ресурсів Руслан Стрілець та заступник міністра енергетики Світлана Грінчук.

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