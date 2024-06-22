До делегації увійдуть 34 перемовники.

Віцепрем'єр-міністерка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанишина стане очільницею делегації щодо вступних перемовин до Європейського Союзу. Указ №365/2024 підписав президент України Володимир Зеленський сьогодні, 22 червня.

До делегації входитимуть 34 перемовники, серед яких голова Офісу президента Андрій Єрмак, заступник керівника Офісу президента Ігор Жовква, перший заступник голови Верховної Ради Олександр Корнієнко, міністр довкілля та захисту природних ресурсів Руслан Стрілець та заступник міністра енергетики Світлана Грінчук.

Згідно з указом, глава делегації може змінювати склад делегації України та розподіляти обов'язки між її членами.

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Вступ до ЄС - останні новини

21 червня стало відомо, що Рада ЄС з економічних та фінансових питань схвалила переговороні рамки для України та Молдови. Це означає, що країни можуть офіційно розпочати підготовку міжурядових конференцій, які заплановані 25 червня та стануть офіційним початком переговорів про вступ кадидатів до Європейського Союзу.

Своєю чергою міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто пояснив, чому країна більше не блокує старт переговорів щодо вступу України в ЄС.

"Останніми днями і тижнями в Брюсселі йде масштабна дискусія про те, на яких умовах мають початися переговори про вступ з Україною. Ми завжди дотримувалися позиції, що дотримання прав національних меншин має бути передумовою будь-якого прогресу. Деякі країни-члени навіть не хотіли чути про цю умову", - підкреслив він.

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