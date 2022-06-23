Андрій Єрмак подякував лідерам країн ЄС.

Керівник Офісу президента Андрій Єрмак запевняє, що влада докладе всіх зусиль, щоб швидко виконати необхідний план для початку переговорів про вступ до Євросоюзу.

Про це він написав у своєму Telegram-каналі, коментуючи рішення Європейської ради про надання Україні статусу кандидата на вступ до Європейського Союзу.

Єрмак подякував лідерам країн ЄС, президентам Єврокомісії та Європейської ради, українським парламентарям, урядовцям, всій команді президента Володимира Зеленського за те, що робили все необхідне для цієї перемоги.

"Ми зробимо все, щоб швидко виконати необхідний план, який дозволить Україні розпочати переговори про вступ до Євросоюзу. Україна буде в ЄС", - зазначив він.

Як повідомляв УНІАН, 28 лютого президент Володимир Зеленський підписав заявку на членство України в Європейському Союзі.

Сьогодні, 23 червня, Європейська рада ухвалила рішення про надання Україні статусу кандидата на вступ до Європейського Союзу.

17 червня Єрмак заявив, що Єврокомісія надасть план дій, який треба виконати для початку переговорів України про вступ до Європейського Союзу.

Серед необхідних кроків на шляху до вступу до ЄС, зокрема, ухвалення та впровадження законодавства про процедуру добору суддів Конституційного суду України, включаючи процес попереднього відбору на основі оцінки їх доброчесності та професійних навичок, відповідно до рекомендацій Венеціанської комісії.

Також необхідно завершити перевірку доброчесності кандидатів у члени Вищої ради юстиції та відбір кандидатів до Вищої кваліфікаційної комісії суддів України.

Крім того, Україна має посилити боротьбу з корупцією, зокрема на високому рівні, завершення відбору та призначення нового директора НАБУ та прокурора САП.

Також планом передбачено ряд інших заходів.