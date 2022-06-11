Президент України закликав партнерів запровадити пакет превентивних санкцій, щоб зупинити Путіна, але його не слухали.

Президент України Володимир Зеленський просив партнерів запровадити превентивні санкції проти Росії перед широкомасштабним вторгненням РФ, але вони "не хотіли чути" звернення Києва.

Про це заявив речник президента Сергій Никифоров, коментуючи слова президента США Джо Байдена про те, що взимку Зеленський нібито "не хотів чути" попередження про небезпеку нападу Росії, пише LIGA.net.

За словами Никифорова, тоді президент Зеленський провів три-чотири телефонні розмови з Байденом: лідери детально обмінювалися думками та оцінками ситуації щодо загрози вторгнення РФ в Україну.

"Тому фраза "не хотів чути" ймовірно вимагає уточнення. До того ж, якщо пам'ятаєте, президент України закликав партнерів запровадити пакет превентивних санкцій, щоб спонукати Росію до відведення військ та деескалації ситуації. І тут уже можна сказати, що наші партнери "не хотіли нас чути"", – додав прес-секретар Зеленського.

Раніше Зеленський, розвідка та інші високопосадовці заявляли, що в Україні бачили підготовку РФ до вторгнення, але несподіваними стали "обсяг і зухвалість".

За словами секретаря РНБО Олексія Данілова, очікувалося, що Росія нападе 22 лютого, а не 24 лютого, але про точну дату попередити українців не могли "з міркувань безпеки".

Разом з тим, напередодні вторгнення Зеленський заявив, що поки у питаннях підтримки України, енергетичної безпеки та превентивних санкцій проти РФ буде тиша - тиші не буде на Донбасі.

"Що ще ми можемо зробити зараз? Продовжити дієво підтримувати Україну та її обороноздатність, надати чітку європейську перспективу, наявних для країн-кандидатів інструментів підтримки, чітких і осяжних часових рамок вступу в Альянс. Підтримати трансформації в нашій країні. Створити для України Фонд стійкості і відновлення. І програму ленд-лізу постачання новітніх озброєнь, техніки і обладнання для нашої армії, яка захищає всю Європу", - зазначив президент у лютому 2022 року.

Крім того, за його словами, необхідно було виробити ефективний пакет превентивних санкцій для стримування агресії РФ, гарантувати енергетичну безпеку України, забезпечити її інтеграцію у енергетичний ринок ЄС.

Проте нічого з цього країнами-партнерами до початку війни 24 лютого 2022 року зроблено не було.

А навіть прем'єр-міністр Британії Джонсон тоді заявляв про готовність запровадити санкції проти Російської Федерації тільки, як тільки "чобіт" першого російського солдата зайде глибше в Україну.

"Також разом з іншими країнами ми готуємо пакет санкцій та інших заходів, які будуть застосовані у той момент, коли перший російський чобіт зайде ще глибше на українську територію. Ми здійснили цю усю роботу і підготували усе це не для демонстрації ворожості стосовно Росії, але як свідчення, що ми завжди виступатимемо за свободу і демократію та український суверенітет перед обличчям агресії", - наголосив він.

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