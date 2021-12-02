Депутати обговорювали нюанси до держбюджету-2022.

Позафракційний депутат Дмитро Разумков посперечався з одіозною депутаткою від "Слуги народу" Галиною Третьяковою, пояснюючи тій робочі нюанси.

Перепалка сталася у присутності колег депутатів в парламентській залі і потрапила на відео.

Як пояснює член "Євросолідарності" Олексій Гончаренко, який і виклав ролик в Telegram, жвава дискусія Разумкова і Третьякової відбулася, коли екс-спікер Ради уточнював "слузі" деталі щодо держбюджету-2022.

"Дивись, я не сонце…" , – обурився Разумков з приводу тону звернення до нього Третьякової. Потім депутат продовжив: "По-друге, дивись, Галю. Це – авто, а це – всі. Читай матчастину".

Після цього Разумков пішов геть, однак Третьякова не заспокоїлась і скаржилась колегам, що її правки можуть не розглянути.

Рада ухвалила держбюджет-2022

Верховна Рада ухвалила в другому читанні та в цілому законопроект про державний бюджет України на 2022 рік. За ухвалення законопроекту № 6000 у другому читанні проголосували 264 народних депутати за необхідного мінімуму у 226 голосів.

Експерти та депутати підкреслюють, що державний бюджет міг бути кращим, аби в ньому не були закладені кошти на обіцянки президента Володимира Зеленського. Наприклад, на створення президентського університету в бюджеті-2022 до другого читання закладено 400 мільйонів гривень.

Так само аналітики здивовані великою цифрою на підготовку до проведення Всеукраїнського перепису населення — 415,6 млн грн, адже днями президент анонсував е-перепис.

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Автор: Яна Ставська