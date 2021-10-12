Конфлікт виник в ході обговорення війни на Донбасі.

Телеведучий телеканалу "НАШ" Макс Назаров вигнав зі студії політолога Юрія Романенка.

Відео перепалки опубліковано на YouTube.

Конфлікт стався в ході обговорення війни на Донбасі. Між Романенком і нардепом Олександром Долженковим виникла суперечка, після чого Назаров заявив, що Романенко "до плінтуса опустив тему війни".

Романенко: "Ви два місяці бігали за мною, щоб я прийшов на вашу передачу. Я прийшов на вашу передачу, сидить якась людина...".

Читайте такожМедведчук залишається під домашнім арештомНазаров: "Ви що, дівиця на виданні, щоб за вами бігати".

Романенко: "Бігають, так. У тому-то і справа, що бігають".

Назаров: "Я вас сьогодні сюди не запрошував".

Романенко: "Так от і розберіться, хто запрошував".

Назаров: "Пане Романенко, або ви припиняєте балаган, або ви йдете зі студії".

Романенко: "Я нікуди не піду, мені подобається. Раз вже ви вже забрали у мене дві години часу".

Пізніше він все ж покинув студію.

Раніше повідомлялося, що народний депутат від "Слуги народу" Данило Гетманцев заявив, що відкликаний з посади голови ВР Дмитро Разумков "скаржиться по ефірах" і "зображує з себе жертву". Вони посперечалися в прямому ефірі.

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Автор: Віолетта Орлова