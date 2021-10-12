Телеведучий телеканалу "НАШ" Макс Назаров вигнав зі студії політолога Юрія Романенка.
Відео перепалки опубліковано на YouTube.
Конфлікт стався в ході обговорення війни на Донбасі. Між Романенком і нардепом Олександром Долженковим виникла суперечка, після чого Назаров заявив, що Романенко "до плінтуса опустив тему війни".
Романенко: "Ви два місяці бігали за мною, щоб я прийшов на вашу передачу. Я прийшов на вашу передачу, сидить якась людина...".
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Романенко: "Бігають, так. У тому-то і справа, що бігають".
Назаров: "Я вас сьогодні сюди не запрошував".
Романенко: "Так от і розберіться, хто запрошував".
Назаров: "Пане Романенко, або ви припиняєте балаган, або ви йдете зі студії".
Романенко: "Я нікуди не піду, мені подобається. Раз вже ви вже забрали у мене дві години часу".
Пізніше він все ж покинув студію.
Раніше повідомлялося, що народний депутат від "Слуги народу" Данило Гетманцев заявив, що відкликаний з посади голови ВР Дмитро Разумков "скаржиться по ефірах" і "зображує з себе жертву". Вони посперечалися в прямому ефірі.