На думку Гетманцева, Разумков вирішив займатися власною політичною кар'єрою.

Народний депутат від "Слуги народу" Данило Гетманцев вважає, що відкликаний з посади голови Верховної Ради України позафракційний народний депутат Дмитро Разумков "бідкається по ефірах" та "вдає з себе жертву".

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав в ефірі програми "Свобода слова".

"Мені здається, жодної трагедії не відбулося. Ви вирішили займатися своєю політичною кар'єрою. І дай вам бог успіху на цьому шляху. Люди сходяться, люди розходяться. Сім'ї розпадаються. І мені здається, що гідно було б, дійсно, займатися реформами, продовжувати ті реформи, які ми з вами багато провели. А не ходити по ефірах, жалітися та вдавати з себе жертву. Мені здається, це неправильний підхід, але це ваша справа, це ваше право", - сказав Гетманцев.

Він також висловив думку, що їхня політсила та Разумков "йшли з іншими цінностями", але Разумков "потрапив до поганої компанії".

Читайте такожРазумков заявив, що його відставка відбулася з порушенням закону про РегламентСвоєю чергою, Разумков зазначив: "Дійсно, ми йшли з вами з одними цінностями. Я з ними залишився, ви - ні".

"Підміна понять - це дуже зручно. Коли ви мені розповідаєте про командну гру - я щось не пам'ятаю в Конституції, що голова Верховної Ради повинен бути "командою". Голова Верховної Ради повинен бути головою Верховної Ради, народний депутат - народним депутатом, а президент - президентом. В рамках тих повноважень, які є у кожного з нас", - сказав парламентар.

Він також зазначив, що обіцяв не займатися окремою політичною діяльністю доти, доки він є частиною команди. "На жаль, ви вважаєте по-іншому", - додав Разумков.

Гетманцев же підкреслив: "Є дуже визначальна різниця між спікером парламенту - позицією, в якій ми вас підтримували два роки, і спікером опозиції".

Разумков емоційно відреагував на ці слова і перебив Гетманцева: "Я був спікером парламенту, а ви хотіли, щоб я був спікером лише політсили, з якою я прийшов".

Водночас, Гетманцев все ж завершив свою думку, пояснивши, що говорить про опозицію, яка "бореться з тими цінностями, з якими йшли ви разом з нами".

Відставка Разумкова

Як повідомляв УНІАН, 7 жовтня 284 народних депутата підтримали рішення про відставку Разумкова з посади голови Верховної Ради.

З фракції "Слуга народу" таке рішення підтримали 215 депутатів, з групи "Довіра" - 18, з групи "Партія "За майбутнє" - 19, з фракції "Батьківщина" - 20, з фракції "Голос" - 6 та 6 позафракційних.

Автор: Таня Поляковська