Андрій Піонтковський зазначив, що США дали Росії чітко зрозуміти, які наслідки варто чекати.

Президент Російської Федерації Володимир Путін не буде застосовувати тактичну ядерну зброю в Україні. У разі застосування такої зброї буде відповідь від США.

Про це розповів російський політолог і публіцист Андрій Піонтковський в ефірі "Фейгін Live".

За його словами, загроза застосування ядерної зброї Кремлем мінімальна. На це є три основні причини:

це безглуздо з військової точки зору. Це не вирішує ніякого військового завдання. Він знищить одне українське місто, загинуть тисячі людей, але Україна не перестане чинити опір, а захід не перестане її підтримувати;

він знає, яке покарання піде за цим ударом;

наказ завдати ядерного удару вимагає взаємодії багатьох учасників.

"Путін планував пройти Україну за лічені дні, а війна повинна була розвернутися в Прибалтиці. У момент, коли війська НАТО почали б брати гору, Путін би дістав свою ядерну зброю, що мало б змусити Альянс капітулювати і відступити. Але ніхто не був готовий до застосування тактичної зброї в Україні, тому що ніхто не розглядав сценарій, коли росіяни програють війну Україні і в розпачі застосовують тактичну ядерну зброю", - зазначив Піонтковський.

При цьому він вказав, що в разі нанесення ядерного удару у відповідь США знищать Російські установки, весь Чорноморський флот з його базами.

"Путін почав говорити, що Захід намагався підштовхнути Росію до використання ядерної зброї, щоб покрити країну ганьбою, тому Москва не буде її застосовувати. Таким чином тема ядерної зброї закрита", - підсумував політолог.

Ядерні загрози Путіна - що відомо

21 вересня президент Росії Володимир Путін вдався до ядерного шантажу. Він заявив, що "щодо Росії ведеться ядерний шантаж". Він пригрозив, що в разі загроз для територіальної цілісності Росія "використовує всі наявні засоби, це не блеф". Український президент Володимир Зеленський вважає, що це тільки перші кроки ядерного шантажу Путіна і також не вважає, що це блеф.

Заступник голови ГУР Міноборони України Вадим Скібіцький також зазначав, що Путін серйозно розглядає можливість ядерної війни. Водночас начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони Кирило Буданов спростував ймовірність ядерного удару Росії по території України найближчим часом.

Міністр оборони США Ллойд Остін заявляв, що не бачить "нічого, що змусило б повірити, що Путін прийняв рішення " застосувати ядерну зброю.

Радник глави МВС України Вадим Денисенко попереджав, що наступні місяць-півтора українці повинні бути готові до психологічних війн і постійним загрозам ядерним ударом з боку РФ.

На цьому тижні повідомлення про нібито підготовку РФ до ядерного удару почали з'являтися в європейських медіа. Видання La Repubblica з посиланням на розвідку НАТО повідомило, що Росія вивела в Біле море підводний човен" Білгород " з ядерними торпедами "Посейдон", які ще називають боєголовками "Судного дня". У Центрі протидії дезінформації РНБО на це заявили, що на сайті НАТО така інформація не оприлюднена, і що вона може зіграти на руку російській пропаганді.

На сторінках британської The Times з'явилася інформація, що президент РФ Володимир Путін направив до лінії фронту так званий "ядерний поїзд". Глава Кремля нібито планує випробування ядерної зброї поруч з кордоном України.

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