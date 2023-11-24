Перемога ультраправої "Партії свободи" - тривожний сигнал, але є нюанси.

У Центрі стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки прокоментували результати дострокових парламентських виборів у Нідерландах, де перевагу здобула ультраправа "Партія свободи" (PVV).

Як зазначається, з дня повномасштабного вторгнення росії в Україну, Нідерланди були нашим надійним партнером та одним з лідерів авіаційної коаліції F-16 і головних постачальників зброї.

У Центрі стратегічних комунікацій заявляють, що перемога на виборах PVV – "тривожний сигнал", оскільки партія та її очільник Герт Вілдерс закликають до припинення військової допомоги Україні, а також не підтримують вступ України до ЄС і НАТО.

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Водночас, зуважується, що процес передачі влади у Нідерландах триватиме кілька місяців, доки постане новосформований уряд. Отже до цього часу можемо розраховувати на підтримку дружнього до України уряду Марка Рютте. Крім того, у бюджет Нідерландів на наступний рік вже закладено 2 млрд євро на воєнну допомогу Україні.

Також наголошується, що перемога на виборах не означає, що PVV сформує новий уряд з однодумців.

"Низка партій, які пройшли до парламенту, уже заявили, що не увійдуть до коаліції з PVV. Навіть, якщо PVV сформує коаліцію, вона буде вимушена враховувати позицію інших політичних сил у парламенті", - зазначає Центр стратегічних комунікацій.

Крім того, підкреслюють у Центрі, передвиборча риторика завжди дещо відмінна від управлінських рішень, які приймаються під час реального виконання повноважень.

Допомога Україні від Нідерландів

Як повідомляв УНІАН, днями міністр оборони Нідерландів Кайса Оллонгрен повідомила, що уряд виділяє додаткові 2 мільярди євро на військову допомогу для України у 2024 році. Глава оборонного відомства Нідерландів зазначила, що ця допомога є сигналом непохитної підтримки Києва у війні з Росією.

Ці кошти стануть частиною ширшого пакету допомоги, який Нідерланди нададуть Україні наступного року. Цей пакет також включатиме початкові 102 млн євро на відбудову і гуманітарну допомогу, які будуть збільшені впродовж року, якщо це буде потрібно.

Оллонгрен повідомила, що з врахуванням цього пакета допомоги, загальна сума нідерландської підтримки для України під час війни становить близько 7,5 млрд євро.

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