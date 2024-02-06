За словами секретаря РНБО, на проблемі дефіциту боєприпасів зупинявся Зеленський на останній Ставці.

Секретар Ради національної безпеки та оборони України Олексій Данілов визнав, що Україна має проблему з дефіцитом боєприпасів.

За його словами, є ситуації, коли ЗСУ не вистачає снарядів чи інших засобів, щоб бити по окупантах.

"Дійсно є ситуація, коли не вистачає снарядів, не вистачає засобів ураження противника", - цитує 24 Канал.

Держслужбовець акцентував на потребі у боєприпасах 155, 152 та 122 калібрів. Це питання неодноразову порушував президент Зеленський. На останній Ставці Головнокомандувача (у п'ятницю, 2 лютого) про нього теж згадувалося - президент незадоволений роботою низки осіб, вказав Данілов.

"Звертав увагу відповідних осіб на недостатню роботу в цьому плані", - уточнив він.

На його думку, всім причетним до цього процесу чиновникам слід максимально зосередитися, щоб ЗСУ мали достатню кількість зброї на фронті.

Як Україна воює без боєприпасів під Авдіївкою - погляд західних ЗМІ

4 лютого американська газета The New York Times у своєму матеріалі назвала ЗСУ "мисливцями на убивць", які стримують окупантів на найгарячіших напрямках майже без боєприпасів. Журналісти поспілкувалися з бійцями ЗСУ, які тримають оборону в районі Авдіївки та Вугледару.

За словами українців, вони не збираються "залягати на дно" та суто вести оборону через проблему зі зброєю, однак наразі всім важко, оскільки Росія має більше людей та засобів ураження.

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