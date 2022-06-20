Санкції продовжено до 23 червня 2023 року.

Рада Європейського Союзу продовжила ще на один рік антиросійські санкції, введені у зв'язку з анексією Криму.

Санкції продовжено до 23 червня 2023 року. Про це повідомляється на сайті Ради ЄС.

"Кримські" санкції проти РФ діють з червня 2014 року, щорічно їх продовжують на 12 місяців. Обмежувальні заходи Брюсселя передбачають заборону на ввезення продукції в Євросоюз з Криму, інфраструктурні та фінансові інвестиції на півострові. Європейським круїзним суднам заборонено заходити в порти півострова, окрім екстрених випадків" - йдеться в повідомленні Ради ЄС.

Забороняється експорт товарів і технологій для транспортного, телекомунікаційного, енергетичного сектора Криму, в тому числі розвідки та видобутку нафти, газу та інших мінеральних ресурсів.

"ЄС не визнає і продовжує засуджувати незаконну анексію Кримського півострова як серйозне порушення міжнародного права. Євросоюз залишається непохитним у своїй прихильності суверенітету і територіальній цілісності України в міжнародно визнаних кордонах", — зазначає Рада ЄС.

Антиросійські санкції:

Наприкінці лютого-початку березня 2014 р.перекинуті з Росії та кримських баз Чорноморського флоту РФ війська без розпізнавальних знаків, скориставшись моментом зміни влади в Україні в результаті Євромайдану, окупували Кримський півострів.

Також було створено збройне формування з російських "козаків", що називало себе"самообороною Криму".

16 березня 2014 року на території Криму і міста Севастополя пройшов референдум про статус півострова, за результатами якого Росія включила Крим до свого складу. Ні Україна, ні ЄС, ні США не визнали це незаконне голосування і початок тимчасової окупації Криму.

У серпні 2014 р. "Голова" "Ради Міністрів Республіки Крим" Сергій Аксьонов сказав, що ініціатором анексії Криму був російський президент Володимир Путін.

У березні 2019 р. Аксьонов зізнався, що захопленням Криму керував особисто Путін.

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