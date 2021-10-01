У МЗС сподіваються, що "відірвана від реальності критика про недостатній рівень реформ не має на меті замаскувати небажання рухатися далі на шляху європейської інтеграції" України.

У Міністерстві закордонних справ України не погодились з судженнями члена Європейської рахункової палати Юхана Партса про те, що корумпованість України переважає корупцію в інших європейських країнах.

Як повідомив кореспонденту УНІАН речник МЗС Олег Ніколенко, європейський аудитор Партс "дозволив собі зробити кілька публічних оціночних суджень про антикорупційний трек в Україні".

Зокрема, йдеться про коментар Партса до доповіді Європейського суду аудиторів, який аналізував ефективність інструментів допомоги Євросоюзу для України у період 2016-2019 років.

Ніколенко наголосив, що за останні три роки Україна досягла чималого прогресу в сфері розбудови антикорупційної архітектури.

"Така робота передбачена Угодою про асоціацію між Україною та ЄС, нашими зобов’язаннями за меморандумом з Міжнародним валютним фондом та Планом дій з лібералізації візового режиму між Україною та ЄС. А головне: боротьба з корупцією – абсолютний запит українського суспільства та безумовний пріоритет президента України Володимира Зеленського. Важко не помітити досягнуті результати", - зазначив Ніколенко.

У зв'язку з цим речник навів кілька прикладів боротьби з корупцією в Україні - українська влада запустила діяльність Вищого антикорупційного суду, "перезавантажила" Національне агентство з питань запобігання корупції, повернула кримінальну відповідальність за незаконне збагачення, посилила захист викривачів корупції, закрила низку прогалин в законодавстві, аби підвищити ефективність актикорупційного контролю.

"Такий результат став можливим, зокрема, й завдяки підтримці Європейського Союзу, і ми вдячні за це європейським партнерам. Курс на повне викорінення корупції не змінити. Попереду багато роботи, аби назавжди ліквідувати цілі корупційні екосистеми, що формувалися десятиліттями", - підкреслив речник.

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Він додав, що Україна дуже відповідально підходить до рекомендацій Євросоюзу, планує й надалі з ними працювати в інтересах українського народу. Так, серед найближчих кроків - ухвалення Антикорупційної стратегії на період до 2025 року.

"Важливий момент. Напередодні чергового саміту Україна-ЄС ми спостерігаємо активізацію публічної риторики від деяких європейських сил. Хочеться вірити, що подекуди відірвана від реальності критика про недостатній рівень реформ не має на меті замаскувати небажання рухатися далі на шляху європейської інтеграції нашої держави", - сказав Ніколенко.

За його словами, "на кону не лише виконання Україною своїх зобов’язань, але і здатність ЄС послідовно дотриматися своєї позиції".

Раніше Партс в інтерв'ю ЗМІ сказав, що ситуацію в Україні з корупцією не порівняти з будь-якими країнами-членами ЄС.

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Автор: Віталій Саєнко