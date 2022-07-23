Будь-які поступки диктатор сприйматиме як слабкість, впевнений він.

Російському диктатору Володимиру Путіну не можна поступатися і показувати слабкість. Він розуміє тільки силу.

Про це заявив російський правозахисник Марк Фейгін в ефірі програми "Влада & Влащенко" на YouTube.

На його переконання, кожен диктатор має "фінальну функцію" – він помирає. Фейгін зауважив, що "можливо, Захід знайде спосіб, як це прискорити".

"Не можна поступатися, тому що психопат насичується слабкістю потенційної жертви, він від цього розходиться сильніше. Він відчуває слабкість і хоче більшого. Тому твердо протиставлена подібному типу особистості сила є перешкодою. І дуже важливо – впливає на оточення. Будь-які його помилки та прорахунки підривають довіру оточення. Важливо, щоб оточення сприйняло його як небезпечний для них елемент", – сказав Фейгін.

Правозахисник впевнений, що оточенню Путіна необхідно навіяти, що не треба боятися і триматися за нього, а навпаки варто його позбутися.

Як повідомляв УНІАН, раніше психіатр Джеймс Феллон описав стан президента РФ і заявив, що диктатор - "психопат з ознаками садиста". Експерт вважає, що у Путіна не тільки психопатія, але ще і нарцисичний розлад особистості.

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