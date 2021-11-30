За 9 місяців 2021 СБУ задокументувала понад 50 агентів російського впливу.

Від початку 2021 року лише за матеріалами департаменту кібербезпеки СБУ було відкрито 45 проваджень за статтею щодо підготовки до захоплення державної влади.

Про це заявив керівник департаменту Ілля Вітюк під час ефіру програми "Свобода слова" на телеканалі ICTV.

Він наголосив, що порушення кримінального провадження щодо готування до держперевороту не є унікальною подією для СБУ.

"Стаття 109 - готування до дій, направлених на повалення конституційного ладу або захоплення державної влади, за якою було відкрито провадження, це лише один приклад того, як РФ намагається дестабілізувати ситуацію в країні. По цій статті з початку року лише департаментом кібербезпеки СБУ було відкрито 45 проваджень, вже є 34 підозри і також близько 30 вироків суду. Тобто це не є щось унікальне", - сказав Вітюк.

Читайте такожАрахамія не виключає, що Рада створить слідчу комісію щодо "держперевороту"Також він зазначив, що СБУ постійно працює над виявленням російських агентів в українській владі.

"СБУ системно працює по виявленню агентури іноземних спецслужб. Зокрема за 9 місяців поточного року задокументованих агентів російського впливу було понад 50. Але з точки зору оперативної та контррозвідувальної недоцільно вказувати на якісь органи, де можуть перебувати шпигуни", - підкреслив він.

Заява Зеленського про підготовку "держперевороту"

Як повідомляв УНІАН, 26 листопада на прес-марафоні "30 запитань президенту України" Володимир Зеленський заявив про наявну інформацію щодо обговорення між певними представниками України і Росії можливої участі бізнесмена Ріната Ахметова у здійсненні державного перевороту в Україні. За словами президента, держпереворот планують на 1-2 грудня.

Президент зазначив, що Ахметов зробить велику помилку, якщо воюватиме проти українського народу і держави.

Гучну заяву Зеленського про "держпереворот" прокоментував глава МЗС Дмитро Кулеба. Він зазначив, що якщо Росія вирішить здійснити нове вторгнення в Україну, то ця наступальна операція супроводжуватиметься діями з дестабілізації ситуації всередині нашої держави.

Службі безпеки України розслідує провадження за фактом готування окремими громадянами України та РФ дій з метою захоплення державної влади.

Автор: Дмитро Хилюк