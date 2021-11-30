У 2021 році Департамент кібербезпеки закрив близько 20 ботоферм.

З території Російської Федерації проти України працює близько 7 тисяч співробітників спецслужб.

Про це під час ефіру програми "Свобода слова" на телеканалі ICTV заявив директор Департаменту кібербезпеки СБУ Ілля Вітюк.

"Оцінково, сьогодні з території Російської Федерації по Україні працює близько 7 тисяч співробітників спецслужб", - розповів він.

Протягом 2021 року департаментом було заблоковано 15 розгалужених мереж антиукраїнських інтернет-агітаторів.

Читайте такожЗеленський звільнив начальника Департаменту контррозвідки СБУ"Було припинено діяльність близько 20 ботоферм потужністю понад 150 тисяч акаунтів, де ніби-то 150 тисяч живих людей щось коментують, репостять", - зазначив Вітюк.

Раніше повідомлялося, що на Херсонщині викрили ботоферму спецслужб РФ. Вони створили понад 20 тисяч фейкових акаунтів у соцмережах, форумах та месенджерах.

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Автор: Дмитро Хилюк