За словами Президента, протягом року йому неодноразово закидали проведення інфраструктурних робіт під час пандемії.

За цей рік в Україні вдалося значно покращити стан інфраструктурної мережі, а масштаби робіт були безпрецедентними, заявив Президент Володимир Зеленський в інтерв’ю The New York Times.

«Вона (інфраструктура – ред.) була, але за неї було дуже соромно, доріг в Україні не було. Коли ми кажемо про наступний крок, я говоритиму про інвестиції, про концесію й так далі. А щоб когось запрошувати, треба розуміти, що людина повинна якось до тебе долетіти й доїхати», - зауважив Зеленський.

За словами Президента, протягом року йому неодноразово закидали проведення інфраструктурних робіт під час пандемії.

«Зараз люди побачили, що наші швидкі почали добиратися до хворих швидко. Наші МНС (пожежні машини) почали доїжджати швидше. А в нас, на жаль, таке було – на сході України була велика пожежа, й траплялися випадки, коли не могли дістатися. А зараз не за добу можна доїхати, а з'явилася можливість добиратися за хвилини. Коли гасили пожежі, ми зберегли величезну кількість життів. Зараз ми бачимо, що інфраструктура важлива», - відмітив він.

Серед зроблених проєктів Президент відмітив оновлення та ремонт мостів, облаштування об’єктів біля окупованих територій, зокрема контрольно-пропускних пунктів. Завдяки цьому тепер туди швидше потрапляють гуманітарні вантажі, вказує Зеленський.

«Ми вже зробили, й це підтверджено, чотири тисячі кілометрів доріг у цьому році, що перевищує загальну кількість кілометрів доріг, зроблених за попередні 10 років. За рік зробили в 10 разів більше, ніж за десять років у сумі. Це, я вважаю, правильний крок», - сказав Президент.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що Укравтодор у 2021-му році планує відремонтувати та побудувати 6 800 км доріг по всій країні.

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Автор: УНІАН