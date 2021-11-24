Гроші надійшли вчора ввечері.

За мера Одеси Геннадія Труханова внесли заставу у розмірі 30 млн грн, призначену йому в якості запобіжного заходу у зв'язку зі справою про махінації з землею.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Вищого антикорупційного суду.

Зазначається, що за мера внесено заставу – вчора ввечері зазначена сума надійшла на відповідний рахунок.

При цьому в суді відмовилися уточнити, хто саме її вніс.

Читайте такожКиву не позбавляли ступеня кандидата наук, бо йому його не присуджували - МОН"Ми не розголошуємо таку інформацію", - підкреслили в прес-службі.

Як пише Українська правда, необхідну суму за мера Одеси вніс бізнесмен, нардеп Вадим Новинський, про що журналістів поінформували в оточенні політика.

Справа проти Труханова

6 жовтня правоохоронці повідомили про підозру у причетності до схеми з привласнення землі та бюджетних коштів в Одесі 16 особам. Зокрема, за даними НАБУ, зловмисники заволоділи активами територіальної громади та легалізували отримані доходи. У числі фігурантів – міський голова Одеси Геннадій Труханов, а також керівники низки структур Одеської міської ради, заступник міського голови, колишній керівник одного з комунальних підприємств, екс-прокурор Одеської області, власники компанії-забудовника та її топ-менеджери.

Деякі з підозрюваних, у тому числі керівник злочинної організації (за деякими даними, бізнесмен Володимир Галантерник), перебувають за межами України. Тому про підозру їм повідомили в порядку ст.135, ст. 278 КПК України.

За даними слідства, учасники організації у змові з іншими особами розробили механізм незаконного заволодіння активами – коштами місцевого бюджету та землею територіальної громади для її подальшої передачі під забудову.

НАБУ та САП встановили, що протягом 2016-2019 років земля передавалася під забудову певним компаніям в обхід конкурсу. Гроші, які мали йти місту, забудовники віддавали злочинній організації. Вона, у свою чергу, через підконтрольних осіб в Одеській міськраді забезпечувала прийняття "потрібного" рішення про надання в оренду тієї чи іншої земельної ділянки.

За даними розслідування, в результаті шість земельних ділянок загальною площею 15,9 га перейшли у приватну власність. Також з місцевого бюджету було незаконно витрачено 131 млн грн. Загальний розмір заподіяної шкоди за цими епізодами, за результатами експертизи, становить 689 млн грн.

11 жовтня Вищий антикорупційний суд обрав Труханову запобіжний захід у вигляді застави в розмірі 30 млн грн.

Вас також можуть зацікавити новини

Автор: Лариса Козова