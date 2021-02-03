В ОП вважають, що за каналами Медведчука стоїть Росія.

Український режисер та колишній бранець Кремля Олег Сенцов підтримав рішення РНБО ввести санкції проти каналів соратника кума Путіна Тараса Козака.

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Про це він написав у Facebook.

«Закрити телесмітники Медведчука – це дійсно найкраще рішення влади за останній час, але побачимо як воно буде втілюватися у життя. Хочеться вірити у перемогу над путінськими посіпаками хоч тут», – йдеться у повідомленні.

Санкції проти "каналів Медведчука"

2 лютого президент України Володимир Зеленський ввів у дію рішення Ради національної безпеки та оборони про застосування санкцій щодо народного депутата від Партії "Опозиційна платформа - за життя" Тараса Козака і 8 компаній, які є засновниками телеканалів "112 Україна", "ZIK" і NewsOne.

Мовлення цих телеканалів припинено в цифровому мультиплексі і кабельних мережах в ніч на 3 лютого.

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Автор: УНІАН