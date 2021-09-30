Разумков зазначив, що підписні листи щодо його відставки народні обранці зможуть отримати вже сьогодні.

Дмитро Разумков заявив, що не збирається йти з політики у разі відставки з посади голови Верховної Ради.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав на брифінгу після засідання Конгресу місцевих та регіональних влад, відповідаючи на запитання щодо повернення до складу фракції "Слуга народу" після ймовірної відставки з посади голови ВР.

"Давайте подивимося, як фракція проголосує. Тому що позиція Давида Георгійовича (голови фракції "Слуга народу" Давида Арахамії – УНІАН), а позиція фракції... – це інше. А далі будемо про це говорити", – заявив він.

Голова ВР також зазначив, що не ображається ні на Арахамію, ні на членів фракції.

"Я ж казав, що з політики не піду. Я свою позицію не змінюю...", – наголосив він.

Разумков також додав, що є багато людей, які є його однодумцями, та з якими йому буде "комфортно рухатися", щоб реалізовувати всі обіцянки.

Спікер уточнив, що наразі не вів перемовин щодо своєї подальшого політичної кар'єри з екс-прем’єром Володимиром Гройсманом чи мером столиці Віталієм Кличком.

Читайте такожВідставка Разумкова: голова Ради готовий зустрітися та поспілкуватися з усіма фракціямиСтосовно прем'єрських амбіцій Разумков відповів так: "Чомусь мені здається, що фракція мене не висуне на прем'єр-міністра. Тому що вони б тоді не пропонували мене відкликати (з посади голови ВР – УНІАН)".

Разумков на брифінгу після засідання Конгресу місцевих та регіональних влад говорив, що підписні листи щодо його відставки нардепи зможуть отримати вже у четвер, 29 вересня.

"Наскільки мені відомо, вони вже виготовлені. Колеги зможуть їх сьогодні отримати", – зазначив голова парламенту.

Разумков також наголосив, що конфлікту із фракцією "Слуга народу" у нього не було.

"В мене дійсно немає конфлікту. Якщо його хочуть створити, то це вже інше питання. У мене не було конфліктних ситуацій з фракцією... Думаю, що просто була задача. Давид Георгійович її виконав… Я думаю, що це якесь колективне рішення… і не виключаю, що колеги також долучені до цього процесу", – заявив він.

На думку голови ВР, питання щодо його відставки було відкрите саме зараз – перед виїзним засіданням фракції "Слуга народу" у Трускавці – через те, що "там буде зручно збирати підписи".

"У мене є мої принципи та позиція, вона не відрізняється від того, з чим ми партією "Слуга народу" йшли у 2019 році. Тому я й кажу, що в мене немає ідеологічних суперечностей. Чи я впевнений, що у всіх залишилися ті ж принципи? Це поки що відкрите питання...", – сказав він.

Разумков додав, що готовий відстоювати свою позицію, зокрема й публічно.

"Якщо буде треба, й запросять на фракцію, то прийду. Я думаю, що я зможу відповісти на кожне запитання і кожному колезі", – наголосив спікер.

Прес-секретар голови парламенту Ольга Туній написала у Facebook, що підписні листи за зверненням фракції "Слуга народу" про відкликання Разумкова з посади спікера Ради готові та знаходяться в Апараті парламенту.

"Ініціатори даного процесу вже мають можливість забрати підписні листи та продовжувати процедуру згідно з регламентом", – зазначила вона.

Нагадаємо, 30 вересня Дмитро Разумков повідомив, що "Слуга народу" ініціювала його відставку з посади голови Верховної Ради.

Пізніше у "Слузі народу" заявили, що звернення Давида Арахамії про отримання підписних листів щодо відставки Разумкова – його особиста ініціатива.

Чутки про ймовірну відставку Разумкова з посади голови ВР ходять вже давно.

17 вересня в ефірі програми "Свобода слова" Разумков, його перший заступник Руслан Стефанчук та голова фракції "Слуга народу" Арахамія посперечалися через законопроект про олігархів, який спікер направив до Венеціанської комісії, попри те, що фракція "СН" виступала проти цього кроку.

Разумков пояснив, що відправив проект до Венеціанської комісії за зверненням чотирьох опозиційних фракцій та груп та уповноваженого ВР з прав людини.

Своєю чергою, Арахамія зазначив: "Я просто хочу невеликий акцент зробити - спікера не обирають, спікера делегують, і монобільшість делегує спікера Разумкова. Просто це потрібно завжди пам'ятати. Я маю на увазі, що у нас достатньо голосів, щоб делегувати спікером будь-яку людину".

20 вересня під час засідання Погоджувальної ради Разумков звернувся до антикорупційних органів з проханням перевірити інформацію про начебто пропонування депутатам хабарів за підтримку "деяких відставок".

22 вересня Разумков заявив, що його не запрошували на заплановану нараду за участю фракції "СН", представників усіх гілок влади та президента Володимира Зеленського.

1-2 жовтня у Трускавці відбудеться виїзне засідання фракції "Слуга народу". Планується, що у ньому візьмуть участь Зеленський та представники Офісу президента й уряду.

При цьому джерело УНІАН у фракції "Слуга народу" висловило переконання, що питання про відставку Разумкова буде обговорюватися у Трускавці.

Автори: Леся Лещенко, Антоніна Доломанжи