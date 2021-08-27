Президент наголосив, що через активну мілітаризацію Криму під загрозою опинилося морське судноплавство та загалом торгівля в регіоні.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна закликала причорноморські держави посилити взаємодію військово-морських сил.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він повідомив на брифінгу за результатами зустрічі з президентами Молдови, Румунії та Польщі.

На початку своєї промови президент привітав Молдову з Днем незалежності.

"Наші країни відзначають 30-ту річницю незалежності в непростих безпекових умовах, які продовжують випробовувати й Україну, й Молдову на міцність… Святкування незалежності вашої держави дало змогу обговорити важливі питання для зміцнення незалежності наших держав", - зазначив він.

Читайте такожЛітак Зеленського не зміг приземлитися в Кишиневі: названо причинуЗокрема, за словами Зеленського, під час зустрічі обговорювалися питання безпеки та спільної взаємодії для її досягнення.

Він подякував Молдові, Румунії та Польщі за підтримку "Кримської платформи".

Президент наголосив, що ця ініціатива може стати платформою для деокупації не лише Криму, а й пошуку шляхів деокупації інших територій та вирішення інших регіональних конфліктів.

Зеленський нагадав, що глави МЗС України, Молдови і Грузії започаткували Асоційоване тріо для посилення євроінтеграції, яке передбачає посилену співпрацю трьох країн на шляху до майбутнього членства в ЄС.

"На цьому шляху наступним важливим кроком має стати визнання європейської перспективи держав Асоційованого тріо. Україна вже почала відповідну роботу з кожною державою Євросоюзу окремо", - повідомив він.

Глава української держави подякував президентові Польщі Анджею Дуді за те, що ця країна одна з перших підтвердила свою підтримку у двосторонній декларації.

Він додав, що розраховує на те, що незабаром аналогічну декларацію він підпише й з президентом Румунії.

Україна зацікавлена та готова бути активним учасником регіональних проектів, передусім, ініціативи "Тримор’я".

"Сьогодні… високою залишається військова загроза навколо України, критичним є рівень загрози з півночі, де Білорусь використовують сьогодні як додатковий плацдарм агресивних дій. Інші постійні джерела загрози - російські війська у придністровському регіоні Молдови… Через активну мілітаризацію українського Кримського півострова під загрозою опинилося морське судноплавство та загалом торгівля в регіоні. Ми маємо спільно вирішувати ці виклики", - заявив Зеленський.

Він уточнив, що "з цією метою Україна виступила з ініціативою посилити взаємодію по лінії військово-морських сил причорноморських держав та запропонувала Румунії та Молдові, які також мають вихід до Чорного моря, долучитися до цієї ініціативи".

Президент також наголосив, що Україна послідовно виступає за посилення присутності в регіоні Чорного моря сил і засобів членів НАТО, розширення програм спільних навчань та тренувань.

Він закликав Польщу, Румунію та Молдову об'єднувати зусилля як дружні сусіди, які мають спільне минуле, та як партнери, які однаково бачать майбутнє.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні Головне управління розвідки Міноборони заявило, що Російська Федерація за останні півроку збільшила військовий контингент в окупованому Криму.

Також раніше стало відомо, що

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Автор: Антоніна Доломанжи