Президент у День захисників і захисниць України побував на Донбасі на передових позиціях українських військових.

Президент України Володимир Зеленський наголосив, що Україна захищатиме людей, які захищають її на суші, у воді, повітрі та кіберпросторі.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив у Маріуполі Донецької області під час промови з нагоди Дня захисників і захисниць України, який відзначається у четвер, 14 жовтня.

"Виховані, як спартанці, призвичаєні до війни, як римляни, вони ніколи не прагнули завойовувати чужих земель, пригнули лише до захисту своїх вівтарів і домашніх вогнищ, з чим вони ніколи не могли примиритися так це з несвободою", – сказав він.

Президент зазначив, що саме так німецький і французький історик Жан-Бенуа Шерер описував у своєму літописі запорізьких козаків.

"Мета новітнього війська України наслідувати і примножувати славетні традиції Запорізької Січі. Мислити ширше, ширше будь-яких стереотипів, що козаки – це лише вуса, чуб, люлька та шаровари", – підкреслив Зеленський.

На його думку, це особливо важливо цьогоріч – у 30-річчя незалежності, у 30-річчя відновлення незалежності України.

"Особливо у День захисника, який нарешті став Днем захисників та захисниць України. Усім треба усвідомити речі, про які давно говорять у суспільстві, що не всі захисники України є чоловіками, і не всі чоловіки є захисниками України, не всі українці її захищають, а не всі, хто її захищає, є українцями", – наголосив глава держави.

Він зауважив, що слово "захисник" чоловічого роду, але українські захисники і захисниці – козацького роду.

Читайте такожЯк швидко зупинити війну на Донбасі та за 5 хвилин звільнити Крим: Арестович розкрив "рецепт"За словами президента, сьогодні українці мають згадати й подякувати усім.

Зокрема, окрім військових, це добровольці, волонтери, лікарі, юристи, дипломати, журналісти, діячі культури, військові капелани та інші.

"Наша держава захищатиме людей, які захищають нашу державу на суші, у воді, у повітрі, у кіберпросторі. Заради нас з вами, заради майбутнього, заради миру, заради майбутнього миру", – заявив Зеленський.

Також у Маріуполі президент сказав, що ми ніколи не забудемо кожного і кожну, хто загинув, захищаючи нашу державу. Після його слів загиблих вшанували хвилиною мовчання.

Український лідер під час робочої поїздки до Донецької області у День захисників і захисниць України також відвідав передові позиції ЗСУ в зоні проведення Операції об’єднаних сил, повідомляє офіційне інтернет-представництво президента.

Нагадаємо, 14 жовтня стало державним святом з 2014 року на тлі посилення в суспільстві ідей декомунізації і збройної агресії Росії на Донбасі. Свято запровадив своїм указом на той час президент України Петро Порошенко.

Водночас він скасував святкування Дня захисника Вітчизни 23 лютого, який в СРСР був Днем Радянської армії та Військово-морського флоту.

14 липня 2021 року Верховна Рада змінила назву свята, перейменувавши День захисника України на День захисників і захисниць України.

Війна на Донбасі – довідка УНІАН

Збройний конфлікт на частині сходу України розпочався після того, як Росія у 2014 році захопила Крим, почала розхитувати ситуацію на частині Донецької та Луганської областей, підтримала бойовиків, які створили так звані "ДНР" і "ЛНР", а також ввела свої війська.

Спершу на Донбасі Київ розпочав Антитерористичну операцію, а після неї на сході держави було дано старт Операції об’єднаних сил.

Автори: Антоніна Доломанжи, Тетяна Герасименко, Екатерина Присяжнюк